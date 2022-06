Franchimont: une saison «de transition» sur fond de changement de président

Un changement de président?

Cette saison s’annonce mieux sur le plan des infrastructures, puisque les travaux avancent bien. Cependant, le club s’apprête à un changement important dans l’organigramme. En effet, l’actuel président Georges Dormans est sur le point de quitter la présidence et laisser le poste à l’ancien bourgmestre Philippe Boury à partir du 1er septembre. "Rien n’est officiel pour l’instant" , nous glisse un membre du comité. Ni Georges Dormans ni Philippe Boury n’étaient d’ailleurs présents pour infirmer ou confirmer la nouvelle.

Sur le plan sportif, c’est toujours Olivier Laffineur qui continuera pour sa huitième saison à la tête des Verts. "Nous avons la chance d’avoir une belle école de jeunes. Nous avons aussi nommé Miguel Ruiz-Marin pour coacher la P4. C’est important d’avoir quelqu’un de son expérience pour faire la post-formation entre les U21 et U19 vers le monde adulte" , souligne Olivier Laffineur.

Une formation qui reste très bonne, avec un label trois étoiles à l’ACFF, même si certains voudraient que celle-ci devienne plus "élitiste" comme dans les clubs d’Elsaute et Aubel.

"Il y a à boire et à manger là-dedans, mais je pense que le club devrait continuer à faire du social et essayer de ramener les talents partis évoluer sous d’autres cieux" , conclut Olivier Laffineur.

Vite dit

Terrain refait pour mi-juillet

Les travaux avancent bien dans les installations franchimontoises. La direction du club espère pouvoir bénéficier d’au moins un terrain pour la reprise des entraînements le 18 juillet.

Nathan Maraite arrête sa carrière

Une tuile pour le coach Olivier Lafineur, avec l’annonce de l’arrêt de la carrière de Nathan Maraite. Celui-ci s’est fracturé la malléole et a décidé de raccrocher les crampons.

Guccio de retour en janvier?

Le buteur franchimontois Roberto Guccio a été opéré début juin des ligaments croisés et a commencé doucement sa revalidation. On table sur un retour pour la seconde partie de la saison, en janvier.

Miguel Ruiz-Marin: «Il y a du talent dans cette équipe»

Les jeunes de l’équipe B seront coachés par Miguel Ruiz-Marin. ©ÉdA Ph. Du.

La seconde équipe franchimontoise évoluera en P4 sous les ordres de l’ancien coach d’Emmels, Miguel Ruiz-Marin. Celui-ci aura sous ses ordres des jeunes joueurs âgés de 17 à 22 ans.

Le premier but sera de terminer la formation de ses joueurs et de les amener petit à petit à évoluer en P2. "Ce sera le but dans ma mission" , avoue le nouveau coach de la P4. "Nous avons perdu presque toute l’ancienne équipe qui est partie à Spa avec l’ex-coach Maxime Chanson. Nous avons reconstruit avec des éléments évoluant habituellement en U19 et en U21. Nous allons prendre match par match et voir où cela nous mène. Je suis là pour leur apporter de la discipline et leur apprendre les ficelles du monde adulte. Nous n’allons pas nous emballer, même s’il y a du talent dans cette équipe."

Lors de l’annonce de l’arrivée de Miguel Ruiz-Marin à la tête de l’équipe, beaucoup se sont dit surpris de ce choix. "Je le fais par amitié. J’entraîne déjà les U6, et mon fils joue ici à Franchimont. Cela me semblait logique d’accepter" , précise-t-il.

«J’ai de beaux bébés»

Le but premier est bien entendu de les aguerrir, même si Miguel Ruiz-Marin est certain qu’il n’y aura pas besoin de beaucoup travailler dans le domaine aérien par exemple. "J’ai de beaux bébés dans mon groupe, et je ne suis pas certain que nous allons être inquiétés au niveau physique. Je fais un mètre septante-neuf et les trois quarts me dépassent au niveau taille" , rigole-t-il.

L’ancien coach d’Emmels mettra surtout l’accent sur la discipline. "Ils vont devoir marcher droit et m’écouter. Je vais leur amener mes connaissances tactiques. J’ai la chance que le comité ne m’impose pas d’objectif, comme une montée obligatoire. Il n’y a vraiment pas de pression à ce niveau-là. Je vais rester fidèle à moi-même et jouer un jeu offensif en repartant de l’arrière. Le principal sera aussi que les jeunes s’amusent, et peut-être que cela fera revenir certains partis ailleurs" , conclut-il.