Spa-Francorchamps: un Spa Summer Classic gratuit pour tous ce week-end

"Les plateaux présents accueilleront les anciennes voitures de Tourisme et de Grand Tourisme des années 60, 70 et 80, ainsi qu’une catégorie Youngtimers jusque début des années 2000" , détaille l’organisateur. "Nous aurons également des Single Seaters, des monoplaces des années 60 et 70, ainsi qu’une course réservée exclusivement aux Caterham. Sans oublier l’endurance de 3 heures où voitures de Tourisme et GT d’avant 1976 se disputeront la victoire samedi soir avec ravitaillement aux pompes du circuit."

Mais l’une des particularités de cette nouvelle édition du Spa Summer Classic sera de mettre l’accent sur l’accueil des équipes, des pilotes et des mécaniciens pour leur offrir un week-end festif et chaleureux. Les spectateurs et amateurs de belles mécaniques ne seront pas oubliés. Non seulement, ils seront à nouveau les bienvenus, mais ils auront l’occasion de partager tout à loisir cette ambiance conviviale typique des épreuves à l’ancienne.

En effet, l’accès au circuit, ainsi qu’aux tribunes et aux paddocks sera entièrement gratuit. De quoi vivre en famille ou entre amis un bon moment au cœur de l’événement.

Le programme

Vendredi 24 juin

09h05-16h05: essais libres et qualificatifs

16h25-18h25: courses

18h40-20h30: essais qualificatifs

Samedi 25 juin

09h05-09h35: essais qualificatifs

09h55-18h30: courses

18h50-21h50: course 3 Heures de Spa

Dimanche 26 juin

09h05-17h50: courses.