Michaël Lallemand rejoint Dender (D1B)

Promu en D1B, Dender doit se renforcer pour la saison prochaine. C’est du côté de Rocourt qu’il a décidé de faire ses courses, au RFC Liège. Le club flamand a déjà recruté deux éléments en fin de contrat chez les Sang et Marine: Nathan Rodes et le Welkenraedtois Michaël Lallemand. Le milieu de terrain et l’attaquant ont été auteurs d’une brillante saison.