Le défenseur tchèque Jan Král rejoint l’AS Eupen

Jan Král a été formé dans le club de première division tchèque FC Mladá Boleslav et a été prêté à l’âge de 18 ans au club de deuxième division FC Varnsdorf. Il a fait ses débuts dans le football professionnel avec le FC Varnsdorf le 30 juillet 2017. Lors de la saison 2018-2019, il a disputé 7 rencontres de Fortuna Liga (1re division) avec le FC Mladá Boleslav et quatre matchs de 2e Bundesliga via son prêt à Erzgebirge Aue.

En janvier 2020, il a été transféré au club de deuxième division FC Hradec Králové. Jan Král s’y est tout de suite fait une place de titulaire et a réussi avec son équipe à monter en première division au printemps 2021. La nouvelle recrue de l’AS Eupen a disputé au cours de la saison 2021-2022 un total de 32 matchs en Fortuna Liga et au tour final tout en marquant 4 buts.

"Au cours de sa jeune carrière, Jan Král est passé rapidement et continuellement du statut d’international junior à celui de joueur titulaire en première division tchèque. Nous sommes persuadés qu’il s’imposera également en Jupiler Pro League et qu’il franchira chez nous la prochaine étape de sa carrière. Avec son talent, sa stature et sa capacité à marquer des buts sur les phases arrêtées, il réunit les meilleures conditions pour jouer au centre de notre défense. Nous nous réjouissons de la collaboration avec Jan Král et lui souhaitons la bienvenue à l’AS Eupen" , commente Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen.