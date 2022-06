Pour rappel, c’est le Warsagien Nicolas Schyns qui a remporté cette 39eédition du Jogging de Verviers ainsi que l’Esneutoise Irène Tosi, chez les dames. Au "Je Cours Pour Ma Forme" 5km, c’est le Dinantais Valentin Grégoire qui a inscrit son nom au palmarès et la Hervienne Émilie Koll, chez les dames.

Au challenge inter-entreprises, le CHR Verviers a terminé sur la plus haute marche du podium, devant la zone de secours VHP et VPharma. Pour le jogging des enfants, Notre-Dame Heusy termine devant l’école de la Communauté française René Hausman et l’Institut Saint-Michel.

Pour le jogging des enfants, Notre-Dame Heusy remporte la grande coupe, en gagnant 7 courses sur 8. ©ÉdA LABEYE Philippe

Les lauréats du jogging des enfants étaient aussi présents jeudi soir. ©ÉdA LABEYE Philippe

Pour la «bonne cause», l’association LEG’S GO a reçu un chèque 2955€. ©ÉdA LABEYE Philippe

Niveau folklore, la brouette de Francis Watar a été récompensée, de même que les «ménagères» et le carrosse de la Reine d’Angleterre (absent sur la photo). ©ÉdA LABEYE Philippe

Les plus fidèles ont aussi été mis à l’honneur. ©ÉdA LABEYE Philippe