Jean-Sébastien Legros quitte Dison pour rejoindre le staff pro de Seraing, en D1A. "Je ne m’y attendais pas du tout et je suis très déçu" , commente le président des Stadistes. "Jean-Sébastien m’a dit que les premiers contacts remontaient à trois jours et un accord est finalement tombé hier (jeudi) soir. Je ne suis pas content sur Seraing, qui fait bien peu de politesse et vient débaucher notre entraîneur" , déplore-t-il.

Une question de «timing»

Voilà désormais Dison, qui évoluera en D2 Amateur lors de la saison 2022-2023, sans entraîneur. "Quand nous avons prolongé Jean-Sébastien en février dernier, il m’a posé la question de savoir quelle serait ma réaction s’il recevait une offre pour aller plus haut. Je lui avais dit que je ne le bloquerais pas." Mais c’est surtout une question de timing que l’homme fort disonais regrette. "Nous sommes fin juin, on a réuni tous les joueurs la semaine dernière pour leur donner leur programme d’entraînement. C’est Jean-Sébastien qui a construit l’équipe, des joueurs sont venus pour lui et il me met dans une situation très difficile" , indique Jean-Claude Bodson à quelques jours de ses vacances.

Christophe Grégoire pressenti?

Désormais, sa priorité est de retrouver un entraîneur pour succéder à Jean-Sébastien Legros, qui avait réussi le pari fou de faire monter Dison de P1 en D3B puis en D2 Amateur, avant la reprise fixée au 18 juillet prochain.

On se doute que les candidats seront nombreux à se manifester auprès du président disonais. Les spéculations vont déjà bon train et un nom revient logiquement sur beaucoup de lèvres: Christophe Grégoire. L’ancien entraîneur de Sprimont et Seraing reste sur une expérience à Virton (D1B) qui s’est achevée en cours de saison fin 2021.

En tout cas, les candidats entraîneurs peuvent se manifester auprès du président Jean-Claude Bodson (0496/597395) ou de Philippe Derwa (0496/695963).

S’il est encore temps…