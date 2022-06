"Après deux années impactées par la pandémie, nous relançons le tournoi et proposons une épreuve 5 étoiles (le plus important niveau belge) pour les Messieurs et 3 étoiles pour les Dames" , communique Fabrice Burette, président du Royal Theux Tennis Club et organisateur du tournoi étoilé.

Les finales le dimanche 3 juillet

"Le tournoi débutera par les pré-qualifications le jeudi 23 juin et se terminera avec les finales le dimanche 3 juillet.

Dès à présent, nous pouvons annoncer une liste de participants de grande qualité qui nous permettent de garantir d’excellents moments sportifs" , conclut l’organisateur.