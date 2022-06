Après l’annonce du coach Toni Castagna , puis du directeur sportif José Deliège et de l’attaquant Benoît Dreezen (qui va à l’UCE Liège), voici un autre départ du club: Robin Struzik. "À la base, j’étais venu pour Patrick Tamburrini, qui n’est plus là. Et avec les derniers départs de Toni Castagna et José Deliège, ça commence à faire beaucoup" , justifie le gardien de but de 22 ans qui ne souhaite pas rester non plus.

Après avoir évolué quinze ans chez les jeunes à Seraing, Robin Struzik (Grâce-Hollogne) a joué une saison à Stockay (D2 Amateur) avant de rejoindre le RCS Verviers l’année passée. Il est maintenant à la recherche d’un nouveau défi pour la saison 2022-2023.