La vie post-inondations des clubs sinistrés: l’Entente Pepine accueillie par les Mustangs et bien aidée par d’autres (photos)

"Cela ressemblait à un champ de motocross , se souvient Pierre Legrand, le président pepin. Tous les tapis du terrain synthétique ont été emportés, il y avait de l’eau jusqu’au plafond dans les vestiaires, même les goals avaient disparu."

Face à cette catastrophe, le comité s’était réuni rapidement, conscient qu’il fallait trouver une solution au plus vite. Le club issu de la fusion entre Pepinster et Wegnez aligne deux équipes premières, des vétérans, deux réserves et pas moins de 190 jeunes. "Nous étions conscients que nos finances ne nous permettraient pas d’aller louer des installations ailleurs et nous avons tout de suite pensé à l’ancien terrain du RFC Wegnez, aujourd’hui occupé par l’équipe de foot US des Mustangs."

Tout a été endommagé au niveau du terrain synthétique. ©Eda Eric Muller

Les Pepins y seront accueillis les bras ouverts mais aussi du côté d’Olne, de Dison ou de Heusy. Et si certains matches de l’équipe fanion ressemblaient à des parties de water-polo, l’Entente Pepine avait au moins un "camp de base".

"On remercie les Mustangs pour leur accueil, lorsque nous aurons nos nouvelles installations, nous leur rendrons la pareille. Le terrain B était devenu une prairie, on l’a réaménagé pour pouvoir s’y entraîner. Nous avons également ajouté un peu d’éclairage. La météo n’a pas été clémente et l’état de la pelouse principale s’est rapidement détérioré. Nous avons disputé des rencontres dans la boue, c’était comme un retour trente ans en arrière."

La végétation a par contre évidemment vite repoussé. ©Eda Eric Muller

Les joueurs (et les parents) ont dû faire avec cette nouvelle donnée, eux qui étaient habitués depuis des années à un synthétique. Si la plupart se sont acclimatés, le club a perdu quelques jeunes dans certaines équipes tandis que la situation a logiquement entraîné quelques pertes financières. "Déjà après le Covid, certains s’étaient tournés vers d’autres disciplines. Les gens restent surtout moins longtemps à la buvette et viennent moins nombreux aux manifestations. Nous avons financé nous-mêmes l’éclairage. Grâce à quelques dons venus d’associations, comme celui obtenu par le Tiche Boule Club Cornesse lors de son record du monde de la plus longue partie de pétanque, nous avons pu acheter du matériel, des ballons, des goals, etc. On nous a également offert des équipements."

«Nous étions gâtés»

La saison prochaine, l’Entente Pepine sera toujours sur les hauteurs de Wegnez. Si les pelouses seront retapées et l’éclairage du terrain B amélioré, cela ne sera évidemment pas comparable à ce que la plupart des jeunes du club ont toujours connu par le passé.

"Nous étions gâtés et les parents se posent logiquement des questions. Nous allons améliorer les conditions en vue de la saison prochaine et j’ai pris contact avec le club de Heusy pour que les jeunes puissent s’y entraîner une ou deux fois par semaine. L’équipe première pourrait également y aller, surtout d’octobre à mars. Le docteur Defrance et René D’Haese nous ont déjà très bien accueillis, on pourrait repartir pour un an surtout si Franchimont peut retourner dans ses propres installations."

Avant de disposer d’un pôle sportif flambant neuf, l’Entente Pepine devra faire le gros dos

Pierre Legrand devant la porte d’entrée afin d’accéder au site pepin. ©Eda Eric Muller

La commune de Pepinster a annoncé, il y a peu, la création d’un pôle sportif à Wegnez, entre la rue Laurent Mairlot et la rue de la Paix. Les démarches pour le permis de bâtir sont en cours.

"Nous espérons nous y installer dans deux ou trois saisons , se réjouit le président pepin Pierre Legrand. On pourra alors repartir sur de très bonnes bases, le projet est tout simplement magnifique. Ce sera un site exceptionnel, proche du Hall du Paire. Je suis certain que quand nous disposerons de telles installations, les joueurs voudront venir chez nous."

Ce pôle sportif sera composé d’un grand terrain en herbe, d’une autre surface de jeu synthétique ainsi que deux autres petits terrains synthétiques pour le jeu à cinq. Le bâtiment principal, avec des gradins, abritera les vestiaires mais également la buvette. Enfin, un autre édifice de deux étages devrait accueillir les clubs de tennis de table et de boxe, également touchés par les inondations. Si le projet pourrait pousser au rapprochement entre l’Entente Pepine et les deux autres clubs de la commune (Soiron et Cornesse), rien n’est encore à l’ordre du jour mais l’idée suit son chemin.

Repartir sur de nouvelles bases

En attendant, l’Entente Pepine doit encore faire le gros dos pendant quelques saisons. L’équipe fanion, qui retrouvera la P3C, repartira sur de nouvelles bases.

"Yves Voos sera notre entraîneur, avec lui nous démarrons un nouveau cycle. Il a ramené des anciens et nous possédons de bons jeunes qui frapperont à la porte de l’équipe première dans les prochaines années. On espère vivre une année tranquille puis améliorer le groupe saison après saison. Il restera composé majoritairement par les espoirs du club mais il faudra les encadrer par deux ou trois transferts. Tout sera plus facile lorsque nous disposerons de nos nouvelles installations."