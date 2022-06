L’occasion aussi de présenter la liste des engagés forte cette année de soixante-cinq GT3. De quoi garantir le spectacle pour l’épreuve phare du GT World Challenge Endurance, d’autant que les candidats à la victoire ne manquent pas avec vingt-trois équipages en catégorie Pro Cup représentant huit marques différentes. Parmi eux, Charles Weerts, toujours épaulé par Dries Vanthoor et le Sud-africain Kelvin Van der Linde avec lesquels il partagera le volant d’une Audi WRT. Et d’entrée de jeu, le jeune pilote aubelois a frappé fort en se montrant le plus rapide des quatre séances d’essais.

"Ce furent deux bonnes journées" , souriait-il au terme de ceux-ci, "même s’il est difficile de savoir exactement où nous nous situerons, car certains ont caché leur jeu. Quoi qu’il en soit, nous avons un bon package avec une bonne équipe, une bonne voiture et un bon équipage. Il nous faudra juste un peu de chance pour jouer la victoire qui nous avait échappé l’an dernier."

Quid des aménagements apportés?

Un succès qui replacerait Charles Weerts et ses équipiers dans la course au titre après celui décroché à Imola en début de saison, une première en endurance pour lui, puis le malheureux abandon du Castellet alors qu’une place sur le podium était tout à fait jouable.

Au-delà des performances des uns et des autres lors de ces seize heures d’essais, il fut également question des aménagements apportés à la piste durant l’hiver.

"En ce qui concerne les dépassements des limites de la piste qui avaient posé beaucoup de problèmes l’an dernier, aucune mesure n’a été prise durant ces deux jours de test, mais cela devrait être réglé pour la course. L’apparition des bacs à gravier a, par contre, provoqué de nombreuses crevaisons. Enfin, le nouvel asphalte dans le Raidillon le rend plus facile car l’adhérence est meilleure, comme à Bruxelles et au Speaker Corner."

Quoi qu’il en soit, le seul objectif de Charles Weerts est d’enfin gagner "ses" 24 Heures de Spa, où pour l’heure il est notre seul pilote régional officiellement engagé, même si une bonne surprise est encore possible.