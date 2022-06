Ainsi, le club germanophone a engagé l’international australien Jason Davidson (30 ans), actif à Melbourne Victory. Il y a disputé 21 rencontres la saison dernière, inscrivant 1 but pour 3 passes décisives. Sa valeur est estimée à 500000 euros.

Au cours de sa carrière en Europe, en Australie et en Asie, Jason Davidson a disputé 140 rencontres de 1ère division ainsi que 41 matchs de 2e division en Angleterre et au Portugal.

Après avoir débuté sa carrière au sein du club universitaire japonais Seiritsu Gakuen, Jason Davidson a rejoint à l’âge de 19 ans le club de première division portugaise Paços Ferreira. Avant d’enchaîner les matricules: aux Pays-Bas (Heracles Almelo et FC Groningen), en Angleterre (West Brom), en Croatie (HNK Rijeka), en Slovénie (NK Olimpija Ljubiljana), en Australie (Perth Glory et Melbourne Victory) et en Corée du Sud (Ulsan Hyundai FC).

Entre 2012 et 2015, Jason Davidson a disputé 22 matches avec l’équipe nationale australienne, notamment la Coupe du monde 2014 au Brésil. Grâce à ses excellentes performances lors de la saison 2021-2022 avec le Melbourne Victory, vice-champion national, Jason Davidson a été désigné au printemps 2022 pour la sélection provisoire de son pays pour la Coupe du monde et a disputé le 1er juin le match international contre la Jordanie.

Au cours de sa carrière, Jason Davidson a remporté quatre titres de champion d’Asie, de champion et de vainqueur de coupe de Slovénie et de vainqueur de la Ligue des Champions AFC.

Chez les Pandas, il rejoint son compatriote James Jeggo.

Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen, commente: "Jason Davidson apporte de l’expérience à notre jeune équipe. En raison de sa carrière internationale entre autres dans les premières ligues en Europe et grâce à ses performances récentes en tant que joueur titulaire chez le vice-champion australien Melbourne City, il renforcera certainement notre équipe et apportera de la stabilité à notre jeune équipe" .