AS Eupen: Boris Lambert prolonge jusqu’en 2027

Boris Lambert est né le 10 avril 2004 à Han-sur-Lesse dans les Ardennes, et a été formé entre autres au département des jeunes de l’AS Eupen. Après être passé par les U19 et les U21, il a intégré le groupe de l’équipe première lors de la saison 2019-2020 et a décroché son premier contrat professionnel à l’AS Eupen. Boris Lambert a percé lors de la saison 2021-2022, où il a fait 35 apparitions en Pro League et en Coupe et est devenu joueur titulaire de l’équipe première.