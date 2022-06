Affaire Liège-Dender: le Comité d’appel de l’Union belge donne finalement raison au RFCL

Ce mardi, le Comité d’appel de l’Union belge a finalement donné… raison au Matricule 4. " Faisant siens les arguments présentés par notre Club, sur la base d’une lecture logique et objective du Règlement de l’Union belge, le Comité d’appel a taillé en pièces la décision du Comité Sportif lequel, dans une composition inédite…, en première instance, avait retiré les points au RFCL et les avait fictivement attribués au club de Dender , explique la direction liégeoise dans un communiqué . Dans une motivation très claire, le Comité d’appel a même reconnu que le Comité sportif s’était prononcé à deux reprises “à la fois comme partie poursuivante et comme autorité décisionnelle” , qu’il "ne présentait plus les garanties d’apparence d’impartialité" et ne pouvait en conséquence prendre la décision qu’il avait prononcée le 23 mai,… soit 48 heures avant le match décisif du tour final. "

Voulant que ce type de problème ne se reproduise plus à l’avenir, le RFC Liège va aller jusqu’au bout afin de voir quelles seront les suites pour que de tels faits n’aient plus lieu. " Désormais rétabli dans ses droits et dans son honneur, après avoir été traité de façon arbitraire, le Royal Football Club Liégeois va interpeller le Conseil d’administration de l’URBSFA afin de connaître les suites de ces dysfonctionnements mis en lumière par la décision d’appel"

Quoi qu’il en soit le RFC Liège veut toujours que le football prône et sera à nouveau compétitif la saison prochaine. "La conclusion favorable de ce dossier Dender, même si elle ne peut effacer toutes les conséquences de ce triste feuilleton procédural ni le manque de fair-play du club de Dender, renforce encore la détermination de notre club à se mêler à nouveau, dès la saison prochaine, à la lutte pour l’accession au monde professionnel."