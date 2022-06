Cornesse visera le top 3 lors de la saison 2022-2023 en P3D (photos)

Après avoir participé au tour final (élimination aux tirs au but à Saint-Vith), Cornesse voudra confirmer, voire faire mieux. "Je suis ambitieux pour moi-même, pour mes joueurs et pour le club. Nous viserons un quart de finale de Coupe, qui nous ouvrirait les portes de la Coupe de Belgique, et le top 3. On ne va pas se cacher, nous avons l’effectif pour terminer sur le podium. Il faudra évidemment que la sauce prenne, on connaît le foot et on sait qu’on pourrait aussi terminer à la 10eplace."

«La mentalité de la P3D»

Suite à un échange largement souhaité avec Andrimont, Cornesse évoluera toujours en P3D. "Nous y avons noué des liens avec les autres formations. J’aime les installations de la série D mais surtout la mentalité. On peut s’y donner des coups pendant 90 minutes puis boire un verre ensemble. La 3C est également une belle série mais la 3D colle plus à notre mentalité, à l’esprit de village. Au niveau financier, c’est également plus avantageux."

Vite dit

Derby amical

En optant pour la P3D, Cornesse s’est privé de matches face à Bolland, La Minerie B et surtout l’Entente Pepine. Comme le président avait promis un fût en cas de victoire dans le derby, les Cornésiens ont prévu d’affronter les Pepins en amical…

Favoris

Le coach cornésien, Jonathan Félix, pointe Saint-Vith parmi ses favoris pour le titre. "C’est une impressionnante armada, surtout offensive. Butgenbach et Xhoffraix se sont également très bien renforcés. Je vois bien sept ou huit équipes se battre pour le top 5."

L’exemple tripontain

"Trois-Ponts est l’exemple à suivre , lâche Jonathan Félix. Leur noyau n’a pratiquement pas changé depuis des années, ils ont gravi les échelons les uns après les autres en formant une bande d’amis, sans aucune star."

Encore des transferts?

Cornesse est toujours à la recherche d’un deuxième gardien. Suite à la décision de Lucas Gristina d’évoluer avec l’équipe B, un défenseur latéral supplémentaire ne serait pas de refus. Afin d’étoffer un peu plus son milieu de terrain, le club cherche à convaincre Melvin Suarez (ex-Rechain ou Franchimont) de reprendre du service.