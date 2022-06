La rencontre avec l’équipe des U21 du FC Cologne aura lieu dimanche prochain, 26 juin à 13h00 sur le terrain du FC 08 Viktoria Arnoldsweiler près de Düren.

Lancement de la saison le 2 juillet contre Alemannia

Le match entre l’AS Eupen et l’Alemannia Aachen sera organisé le samedi 2 juillet à 15h00 pour l’ouverture de la saison au stade du Kehrweg.

Avant le coup d’envoi, l’AS Eupen présentera aux supporters ses joueurs et son staff sportif pour la nouvelle saison. Le prix d’entrée pour toutes les places assises et debout dans le stade a été fixé pour les adultes à 5 euros. Les enfants et les jeunes de 5 à 21 ans, les seniors 65 +, les invalides et les titulaires de la European Disability Card ne paient que 2 euros. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans. Tous les détenteurs d’un abonnement 2022-2023 bénéficient également de l’entrée gratuite.

La prévente en ligne pour le match contre l’Alemannia Aachen au stade du Kehrweg débutera le lundi 27 juin à 9h via le Ticket-Onlineshop. Le jour du match, les guichets ouvriront à 13h30.

Pour le 2 juillet un programme de divertissement est également prévu avec un concours à la mi-temps. Plus de détails à ce sujet plus tard.

L’AS Eupen disputera son troisième match de préparation le samedi 9 juillet contre le FC Kaiserslautern, qui vient de remonter en Bundesliga 2 fin mai. Le match débutera à 15h et se déroulera au stade Framas à Pirmasens.