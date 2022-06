S’agit-il d’un pas en arrière pour Adrien Rassenfosse, par rapport au précédent club de Rouen qui évolue au plus haut niveau français? "Certainement pas" , estime le troisième joueur belge. "C’est un contrat pour un an qui est idéal dans le cadre de mon évolution. J’ai la garantie d’être titulaire et de jouer deux simples et le double. D’autre part, Cologne est proche et les matchs sont le week-end alors qu’en France, c’est en semaine. Ça représente un gain de 60 jours qui se libèrent pour l’entraînement. C’est énorme!"

Un regard sur le titre et la montée

C’est vrai qu’Adrien est encore un jeune joueur et que le choix de Cologne s’inscrit dans une logique de construction de carrière. Étape par étape. Ainsi, on peut observer que le régional s’est développé d’un point de vue physique. C’est un des axes de développement voulu par Dubo Skoric, le coach national. En Allemagne, Adrien retrouvera rapidement ses repères puisqu’il a arpenté les salles du centre d’entraînement d’Ochsenhausen pendant un an et demi. Et Cologne sera une équipe du haut du panier, avec un regard sur le titre et la montée vers la première Bundesliga. C’est aussi l’objectif avoué d’Adrien qui veut évoluer au plus haut niveau dans un an. Et puis un top joueur veut bénéficier du meilleur matériel. C’est l’autre info concernant le Pepin. Il change d’équipementier et passe de la marque batave Andro à Butterfly. Évidemment, un temps d’adaptation sera nécessaire pour exploiter ce nouveau matériel mais au-delà, tout sera réuni pour performer.