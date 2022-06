Vincent Swartenbrouckx: «Positif de voir tous ces régionaux au Jogging de Verviers»

Malgré une baisse de fréquentation (1822 classés sur le 13km pour 2247 en 2019 et 568 classés sur le 5km pour 756 en 2019) qui n’est pas propre à Verviers, les organisateurs sont satisfaits du bilan de cette édition 2022. "Je suis très content de revoir des visages souriants" , indique d’emblée Vincent Swartenbrouckx (Ville de Verviers). "Par rapport à la fréquentation, on a remarqué que beaucoup étaient préinscrits, sans doute une habitude liée au Covid où on ne pouvait plus aller courir sans être inscrit à l’avance. Ce qui explique que le jour de la course, dimanche, nous n’avons eu que 500 inscriptions" , poursuit-il. "Par rapport à l’organisation, je n’ai entendu personne se plaindre. Ni des ravitaillements, ni de l’accueil, etc. Et comme d’habitude, il y avait énormément de monde tout au long du parcours" , note Vincent Swartenbrouckx.

«Nicolas Schyns mérite amplement sa victoire»

Rehaussée par la présence de Kim Gevaert qui est venue donner le départ du 13km, cette 39eédition a aussi été marquée par une grosse présence des régionaux, notamment dans le top 10 et la victoire de Nicolas Schyns . "Il est dans une phase ascendante et roule beaucoup à vélo, ce qui lui permet d’avoir plus de puissance dans les côtes. D’ailleurs, c’est dans Piedvache qu’il a fait la différence avec Yohan Zaradzki, qui a de qui tenir avec son papa (Ndlr: Robert) et a de bonnes références. Mais Nicolas mérite amplement sa victoire et c’est positif de voir toute une série de jeunes régionaux aux premières places." Et de citer, en plus du Spadois Yohan Zaradzki (2e), le Xhoffurlain Victor Hendriks (3e), le Jalhaytois Stéphane Koninckx (4e), le Batticien Mikail Demirkazan (5e), le Jalhaytois Axel Baumans (6e) ou encore le Spadois Romain Loop (8e).

Cette édition à peine terminée, il est déjà temps de penser à la prochaine, la quarantième.

Les organisateurs n’ont d’ailleurs pas perdu leur temps. « On travaille sur un livret rassemblant pas mal de photos de course, d’ambiance, etc. On aimerait aussi mettre à l’honneur ceux qui ont participé à toutes les éditions du Jogging de Verviers. Bien entendu, cette quarantième édition sera différente et on fera en sorte qu’elle soit mémorable » , conclut le « Monsieur Jogging » de la Ville de Verviers.