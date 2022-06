En tout, ce sont pas moins de huit courses qui se sont enchaînées , avec un taux de participation en baisse par rapport à la dernière édition. La raison à ce recul est double. D’une part, plusieurs écoles n’ont pas répondu à l’invitation de la Ville, et, d’autre part, la chaleur accablante a contraint des enfants à renoncer. Au vu de certaines mines déconfites, on peut comprendre aisément ce choix... Pour les autres, ceux qui ne voulaient sous aucun prétexte rater ce moment sportif et festif, ils ont tout donné, ont été au bout de l’effort et ont assurément mérité leur médaille!

Bielmont ou le centre-ville?

Pour la deuxième fois, le Jogging des enfants était organisé au stade de Bielmont. Avec un parcours un peu modifié. Vincent Swartenbrouckx, un des organisateurs, explique ce choix: "En collaboration avec le club des Hautes Fagnes, il a été décidé de démarrer dans l’enceinte de Bielmont pour ensuite contourner le stade et finir ici sur cette magnifique piste d’athlétisme. Ici, les conditions sont optimales pour les jeunes tant d’un point de vue sécurité que de la course."

"Je suis très heureux que le jogging des jeunes se déroule dans ces remarquables installations. Ceci dit, j’espère d’ici deux ans retrouver le centre-ville: le Jogging des enfants est une fête populaire. Pour les commerçants et les riverains du centre, c’était un rendez-vous incontournable qui donnait à notre ville un côté festif" , commente l’échevin des Sports Antoine Lukoki. " Quand les travaux seront terminés, j’espère vraiment voir à nouveaux tous ces jeunes fouler les deux places, qui seront magnifiques."

Voici les réactions des vainqueurs

Filles et garçons 2013

Layla Azzouzi, de l’athénée royal Eupen : «Je ne pratique pas souvent la course à pied, je préfère la natation. C’est avec mon papa que je vais de temps en temps m’entraîner. Je lui dédie cette victoire: il est venu m’encourager malgré le fait qu’il s’est cassé la jambe.»

Nathan Herve, de l’école Saint-Nicolas de Stembert : «Il n’y a pas longtemps que je fais de l’athlétisme, je me suis inscrit cette année. J’aime beaucoup ce sport que je pratique deux fois par semaine, mais ma première passion, c’est le basket : je joue au club d’Ensival.»

Filles et garçons 2012

Marion Van Emelen, élève à l’école Notre-Dame Heusy : «J’ai pu faire la différence sur mes concurrentes lors de la montée hors du stade de Bielmont. Je suis contente car malgré la chaleur, j’ai couru très vite. Je ne pratique pas de course à pied régulièrement: je préfère l’acrogym, je suis affiliée au club de Herve.»

Denzel Jorge Lukoki, qui n’est pas issu d’une école verviétoise : «C’est grâce au foot que je cours si vite. Je joue à Genk en U10. Avant cela, j’ai joué au club de Rechain, à Elsaute ainsi qu’au Standard. Je m’entraîne beaucoup. Je fais l’école à la maison avec maman. Mon rêve est de devenir footballeur professionnel.»

Filles et garçons 2011

Sofia Radouani, de l’école des Hougnes : «J’ai pu faire la différence très rapidement, et je me suis retrouvée seule en tête du début à la fin de la course. J’ai bien aimé le parcours. La montée hors piste est un peu plus difficile, mais j’ai bien géré, malgré la chaleur.»

Loxenedombassi Massomba, de l’école des Hougnes : «Je vais de temps en temps courir avec ma grande sœur dans ce magnifique stade de Bielmont. J’ai toujours été très rapide, et pourtant, la course à pied, ce n’est pas mon sport : en réalité, je préfère le foot. Je joue au poste 9 à Heusy.»

Filles et garçons 2010

Camille Peelen, de SFXII : «Je suis très sportive : en plus de l’athlétisme au club des hautes Fagnes, je fais du tennis et de la gymnastique. Ce week-end, je vais me lancer pour la première fois dans la course des grands du 13 kilomètres. J’ai un peu peur, j’espère faire moins d’une heure trente mais ce sera très difficile!»

Diego Jacquemin, de Saint-François-Xavier II : «Un ami, durant la course, m’a dit : « Si tu gagnes en solitaire et que tu fais un cumulet sur la ligne d’arrivée, alors tu seras le boss. » Ayant finalement une bonne longueur d’avance sur mes concurrents, je me suis donc fait plaisir en réalisant cette petite pirouette.»