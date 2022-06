«À l’expérience», Sébastien Carabin réalise le doublé au Raid des Hautes Fagnes (2019 - 2022)

Comme en 2019, d’ailleurs, il a devancé à Malmedy, sur le site d’Intermills (nouveau spot d’arrivée), Joris Massaer. Avec lequel la bataille livrée a été épique… et fair-play . "À 15 km de la ligne, il a chuté assez lourdement. Je me suis arrêté pour vérifier qu’il allait bien. Puis j’ai attendu qu’il remette son guidon correctement avant de repartir. Gagner là-dessus n’aurait pas été correct" , raconte Sébastien Carabin. C’est en effet plus loin, dans… l’ultime descente du tracé vallonné (2750 mètres de dénivelé positif), que le trophée s’est joué. "Je me suis bien placé puis j’ai attaqué dans sa première partie, que je connaissais bien. J’ai pris 15, 20 mètres d’avance. Ce qui était suffisant car, une fois en bas, nous devions juste rouler 300 mètres jusqu’à l’arrivée. Même au sprint, ce n’était plus possible de revenir" , précise celui qui défend les couleurs d’Urban Tri Sports – Scott MTB Team.

«Nous étions cuits»

Avant cet épilogue épique, l’athlète tout-terrain andrimontois a dû s’accrocher solidement à la roue arrière de Joris Massaer pour éviter d’être distancé.

"Le départ a été très rapide. J’ai dû faire l’effort pour être dans le groupe de tête, de six coureurs. Deux d’entre nous ont eu un souci mécanique, puis un troisième. Je me suis donc retrouvé en duo avec Joris. Il m’a attaqué plusieurs fois dans les côtes, j’ai eu du mal à tenir. Mais chaque fois, j’y parvenais et je bouchais le trou. Sur la fin, nous étions cuits et lui avait utilisé toutes ses cartouches (sourire) . La toute dernière côte a été montée calmement, sans prendre de risque." Avant, dès lors, l’offensive décisive. "Je l’ai joué intelligemment, à l’expérience. J’ai fait ce qu’il fallait sans m’exciter."

Bientôt à Gérardmer

Cette performance, Sébastien Carabin l’a signée… sans trop s’y être préparé. La semaine précédant le Raid des Hautes Fagnes, en effet, il n’a pédalé… que jeudi en fin de journée, outre ses trajets jusqu’au boulot. "Le reste de la semaine, je suis allé nager trois fois et j’ai fait deux footings, dont un en intervalles sur la piste d’athlétisme de Herve." De quoi venir sur le marathon ardennais "sans pression, juste pour le plaisir" . Avant le lancement des hostilités, "je ne croyais pas trop à la victoire" , avoue-t-il.

Mais si les années passent, le talent reste, visiblement. "Je n’ai plus du tout la même préparation qu’avant. Ma charge d’entraînement à vélo a diminué. Cela fait donc plaisir d’encore sortir des performances comme celle-ci! Clairement, l’expérience m’aide beaucoup."

Prochains rendez-vous pour lui: le trail series de Chaudfontaine, ce dimanche, puis le Xterra de Gérardmer, début juillet.