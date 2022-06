Valentin Grégoire, de Dinant à Verviers pour les 5 km (photos et classement)

Sur le jogging 5km "Je Cours Pour Ma Forme", c’est Valentin Grégoire (21 ans) qui s’est imposé en 18 minutes 15 secondes. Il a devancé Antonio Greco et Benoît Poulet. "C’est ma troisième course du week-end après Ciney et Rochefort, donc les jambes sont quand même lourdes" , s’exclame-t-il à l’arrivée, sur la piste d’athlétisme. "Je suis parti dès le départ, aux sensations, et je craque vraiment sur la fin. Un deuxième athlète revenait sur moi mais je me suis arraché au sprint pour gagner" , commente Valentin Grégoire (21 ans), qui venait courir à Verviers pour la toute première fois. "Je sais qu’il y a une plus longue distance (Ndlr; le 13km) mais j’ai beaucoup plus de vitesse pour l’instant donc j’en profite" , commente le vainqueur.