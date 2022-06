Nicolas Schyns a supporté son costume de favori au Jogging de Verviers 2022 (photos et vidéo)

En tête en compagnie de Yohan Zaradzki (le fils de Robert), Nicolas a fait la différence dans Piedvache. Avant de gérer sa deuxième partie de course sans être inquiété. Il a franchi la ligne d’arrivée après 41’49’’ d’effort, une bonne minute devant "Z" junior (42’53’’).

"On a démarré calmement. Puis j’ai entamé Piedvache sur un bon rythme. J’ai géré ma montée et j’ai vu que Yohan commençait à ventiler. Ensuite j’ai pu relancer sans trop me mettre dans le rouge. En me disant que si Yohan revenait, je pourrais encore remettre un peu de vitesse. Mais je pense qu’il était quand même un cran en dessous aujourd’hui."

Concentré sur son objectif, Nicolas n’a finalement pas été poussé dans ses derniers retranchements, même si…

"À 3 kilomètres de l’arrivée, je commençais à être dans le dur.Mais j’avais pas mal de supporters sur le parcours. J’ai entendu 1000 fois “Allez Nicolas”. Florence (NDLR : De Cock, sa compagne) a vait notamment invité une dizaine de mes bons amis. Ça m’a fait très plaisir de les voir et ça m’a porté. J’étais focus.C’est vraiment dans la dernière descente avant le stade que j’ai commencé à profiter du moment."

Ce monument régional de la course à pied en poche, Nicolas va pouvoir passer au 10 km sur route. Il tentera de battre son record actuellement fixé à 29’31’’. " Verviers, c’était mon premier objectif de l’année, après 5 mois d’entraînement (il revient de blessure). Cela me donne confiance. J’espère que c’est le début d’un bel été." Un été studieux, a priori, mais avant ça, Nico a bien mérité quelques tablettes de chocolat.