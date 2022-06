"J’avais déjà entendu parler du Grand Jogging de Verviers mais je n’y étais jamais allée et je trouvais que c’était très important de venir avec ce que la région a connu l’année passée suite aux inondations" , a expliqué l’ancienne athlète de 43 ans, originaire de Louvain.

Une arrivée à vélo sur la piste

Après avoir donné le départ du 13km sur le coup de 15 heures, Kim Gevaert a pris place dans la voiture qui a précédé la course. Elle a ainsi pu découvrir toute la ferveur populaire tout au long du parcours verviétois, réputé pour son ambiance. "On voit que c’est plus qu’un jogging, c’est vraiment une fête" , s’est-elle exclamée après l’arrivée au stade de Bielmont. Elle s’est même offert une arrivée, quelques secondes avant le vainqueur Nicolas Schyns, à vélo sur la piste d’athlétisme.

Après la course, l’ancienne championne olympique du relais 4x100 m (c’était à Pékin, en 2008) et double championne d’Europe du 100 m et 200 m, en 2006 à Göteborg) s’est offert un petit bain de foule au stade de Bielmont.