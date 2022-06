Irene Tosi, première dame au Jogging de Verviers : "J'avais un lumbago" (photos)

Finalement, avec un chrono de 49’45’’, celle qui avait décroché 18 victoires en 2019 (juste avant la pandémie) se montre satisfaite de son "Grand jogging". "J’avais un peu peur et les sensations n’étaient pas les meilleures, il faisait chaud… Je suis contente de moi. Verviers est quand même une course mythique dans la région: ça me tenait à cœur de la remporter un jour. En plus, j’ai gagné 4 minutes par rapport à 2018. Et je sais que je peux encore faire mieux" , prévoit-elle. Sur la 40e édition de la course, l’année prochaine? "Oui, j’espère bien!"