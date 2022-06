« Grand Jogging de Verviers » : les conseils d’un coach pour gérer votre course et la chaleur

Ce que je conseille toujours, c’est l’hydratation préalable, c’est-à-dire la veille de la course. Or, on annonce très chaud ce samedi, justement. Il faudra donc veiller à bien s’hydrater tout au long de la journée. Pas boire six litres d’eau, mais 2 ou 3 minimum, par petites gorgées, régulièrement. C’est important. Évidemment, évitez l’alcool samedi soir. C’est peut-être un effort… mais ce qu’on ne boira pas, on pourra le faire le dimanche, après le jogging, en étant satisfait de soi. Au-delà de cette hydratation préalable, restez à l’ombre le dimanche matin et commencez à vous préparer en conditions réelles environ 30 minutes avant le départ. Ensuite, hydratez-vous aux ravitaillements, pendant l’effort, et n’hésitez pas à passer sous les tuyaux d’arrosage que les Verviétois aiment toujours sortir pour l’occasion (sourire) !

Les ravitaillements prévus sur le parcours suffiront-ils?

Ce n’est ni un trail ni une course courte: le Jogging de Verviers est un peu à mi-chemin. Si les températures sont chaudes, les personnes sujettes à forte transpiration peuvent, pourquoi pas, partir avec un sac d’hydratation, pour être autonomes. Mais généralement, les ravitos suffisent.

Et s’il ne fait pas si chaud que ça, plutôt 24-25 que 30 degrés?

25 degrés, ça irait encore… mais les gens ne doivent pas perdre de vue que leur corps n’a pas encore été habitué, cette année, à des journées de chaleur. Il y a eu quelques beaux jours, mais ce n’est pas suffisant. Il faut se méfier.

Le «Grand Jogging» de Verviers, c’est, au-delà de la compétition, un véritable événement populaire, festif. Quid de ceux qui voudraient débuter l’après-midi par une ou deux petites bières?

C’est clairement à éviter. Maintenant, tout dépend de l’intérêt que le participant porte à la course en elle-même. Celui qui vient avant tout pour le folklore, qui compte s’arrêter pour profiter de l’ambiance pendant le jogging, pourquoi pas une bière – en n’oubliant pas que les mélanges d’alcool sont évidemment proscrits. Bon, par contre, pour celui qui veut faire un chrono, se boire une bière avant n’est vraiment pas l’idéal.

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à ceux qui participent à leur premier Jogging de Verviers, pour éviter qu’ils se «crament» trop tôt?

D’y aller très "cool" jusqu’au-dessus de Pied Vache. Puis, à partir du "chaudron" du tennis de Heusy, c’est possible de lâcher les chevaux et de se faire plaisir. Si on se sent bien, c’est l’idéal de remettre une couche à ce moment-là. Malheureusement, beaucoup arrivent là cramés à cause de Pied Vache puis de la montée suivante.

A contrario, quel sera le moment décisif pour ceux qui veulent jouer la gagne, ou en tout cas une très bonne place à l’arrivée, à Bielmont?

Justement, c’est cette gestion des deux côtes successives. Moi, quand je participais pour faire un bon chrono (mon record est à 50’06’’, j’aurais espéré passer sous les 50’ mais maintenant, à bientôt 40 ans…), je savais qu’il fallait gérer le début pour être bien ensuite. Ceux qui sont là pour la performance doivent s’extraire de la "masse" avant le début de Pied Vache… tout en veillant à ne pas se griller. Selon moi, c’est ce qui est compliqué. Généralement, ceux qu’on retrouve en tête au pied de Pied Vache sont ceux qui arriveront en premier. Il y a rarement des renversements de situation dans la dernière partie.

Participerez-vous à nouveau à l’événement, ce 19 juin 2022?

Exceptionnellement, non – alors que je l’ai fait 15fois d’affilée. À l’occasion de mes 40 ans, justement, je participerai début juillet à la Marmotte Gran Fondo, dans les Alpes françaises. Elle passe notamment par l’Alpe d’Huez. Suis-je prêt? J’ai envie de dire que oui… (sourire) Mais sur une si longue épreuve, la météo du jour va être vraiment importante! Or, s’il fait aussi chaud que ce week-end… Enfin, dimanche, je serai quand même au Grand Jogging, pour encourager ma femme.