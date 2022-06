Dès le départ d’Alexandre Humblet, le Royal Hockey Club Verviers s’est mis à la recherche d’un nouveau coach pour son équipe première Messieurs qui évoluera en 2e division nationale lors de la saison 2022-2023.

C’est le Néerlandais Michiel Stap qui dirigera les Béliers pour les 2 prochaines saisons. Michiel Stap coachait le club de QZHC de Nimègue en Eerste Klasse.

Le coach et le club sont tombés d’accord le week-end dernier et règlent les derniers détails cette semaine afin d’organiser la préparation dans les meilleures conditions.

Kevin Dimanche, responsable sportif du RHCV: "C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons Michiel au club. L’équipe l’a rencontré la semaine dernière et le courant est directement bien passé. Michiel vient avec un bagage technique et tactique qui apporte un nouveau souffle à notre équipe Messieurs, au moment où ils en avaient le plus besoin, puisque de nombreux jeunes frappent à la porte de notre équipe fanion. L’ADN du hockey néerlandais est d’aller très vite au but, et cela correspond complètement à la philosophie que nous mettons en place à tous les étages du club."

Michiel Stap, nouveau coach des Messieurs du RHCV: "Le projet du club m’a plu et j’ai aimé le discours ambitieux des dirigeants comme des joueurs. Je ne me sens bien qu’avec des compétiteurs qui veulent progresser, et j’ai trouvé ici un collectif qui partage cet état d’esprit. L’été va être intense, car on doit se préparer à un rythme soutenu. Je me réjouis de commencer!"

Thomas Lejeune Debarre, président du RHCV commente de son côté: "Nous attendons ce retour en D2 depuis tellement longtemps, ce n’est pas pour faire un aller-retour. Nous visons directement la première moitié de tableau et pour y arriver, nous n’aurons pas le luxe de mettre l’orteil dans l’eau pour estimer la température, il faudra directement plonger dedans! Avec Michiel Stap, nous avons le sentiment d’avoir trouvé la bonne personne pour conduire l’équipe vers des objectifs ambitieux."

Du côté des Dames, qui visent à imiter leurs homologues masculins en grimpant elles aussi au 3e échelon national, elles seront toujours coachées par Arnaud Maréchal.

"Arnaud a bien travaillé avec elles lors des dernières saisons, et ce travail va porter ses fruits. Les Dames aussi se professionnalisent et se fixent des objectifs ambitieux. Le noyau s’étoffe de quelques talents et nous avons toutes les raisons de croire qu’elles peuvent disputer un play-off avec une montée à la clé" , explique Kevin Dimanche.