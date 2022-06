Mais depuis plusieurs années, les équipes peuvent reprendre contact avec le tracé ardennais lors de deux journées de tests officiels. Cette fois, les essais auront un intérêt tout particulier, puisque de nombreux aménagements ont été apportés au circuit durant l’hiver. Certes, la piste n’a pas été changée pour les autos, mais à plusieurs endroits stratégiques les dégagements ont été modifiés avec notamment l’apparition de bacs à gravier. Les dépassements des limites risquent d’être nettement plus pénalisants, de quoi inciter les pilotes à modifier quelque peu leurs trajectoires ou modérer leur fougue afin de ne pas compromettre leur course.

La lutte promet à nouveau de faire rage

Le rendez-vous est fixé cette fois aux 21 et 22 juin prochains, soit juste après l’épreuve sprint disputée à Zandvoort le prochain week-end et que les équipes quitteront dimanche après le baisser du drapeau à damier pour rejoindre le pied du célèbre Raidillon. C’est aussi lors de ces Tests Days que sera dévoilée la liste des engagés qui ne devrait pas manquer d’allure. La lutte promet à nouveau de faire rage notamment entre les Mercedes, BMW, Porsche, Lamborghini, Mc Laren, Ferrari, Aston Martin et autres Audi où, dans le clan WRT chère à Vincent Vosse, on retrouvera un certain Valentino Rossi. Sans aucun doute, le pilote le plus attendu au pied du Raidillon. Pas seulement lors de ces essais, mais aussi durant la semaine des 24 Heures du 26 au 31 juillet. D’autant que, contrairement aux deux éditions précédentes, le public sera à nouveau le bienvenu.

Et pour que la fête soit complète sur et en dehors de la piste, un copieux programme a été concocté avec bien sûr le retour de la grande parade le mercredi à Spa, mais aussi les très nombreuses animations, sans oublier les concerts du samedi soir et les nombreuses courses inscrites en lever de rideau. Mais avant tout cela, les premiers verdicts du chrono sont attendus avec les tests officiels ces 21 et 22 juin.