Un premier festival Vintage sur la piste de Francorchamps le dimanche 9 octobre 2022

Après l’auto et la moto, le karting se met en mode rétro à Francorchamps. Apparu dans la deuxième moitié des années 50, il a connu un essor extraordinaire grâce à sa simplicité et aux sensations qu’il pouvait procurer. Si au fil du temps, il s’est imposé comme un passage quasi obligé pour les jeunes rêvant de devenir pilotes professionnels, il n’a jamais été délaissé par les très nombreux amateurs venant y chercher un maximum de plaisir. Considéré aujourd’hui comme la formule de base du sport automobile, le karting c’était aussi le bruit strident caractéristique, l’odeur de l’huile de ricin, la légèreté des châssis dépourvus des protections actuelles et les gestes, aujourd’hui disparus, comme le "graissage" ou le démarrage à la poussette. Des souvenirs que KP Event veut réveiller avec le retour en piste de ces karts d’autre temps. "Avec le premier Karting Vintage Festival sur la piste de Francorchamps, nous voulons avant tout mettre sur pied une réunion de passionnés de karting à l’ancienne" , explique Valérie Duchateau, qui fut pendant vingt ans à la tête de l’organisation des épreuves européennes et mondiales. "Cet événement devrait, nous l’espérons, intéresser les Belges, mais aussi des pilotes étrangers qui seront heureux de pouvoir redonner vie à leurs châssis et leurs moteurs homologués avant 2003."