Nicolas Schyns et Sonja Vernikov vainqueurs au jogging de Montzen (classements)

La sixième édition du jogging de Montzen a rassemblé plus de 150 coureurs dimanche matin, pour son parcours de 8,3 kilomètres. Et c’est Nicolas Schyns qui s’est montré le plus rapide, en 27’50’’ devant Stéphane Koninckx et Jordan Gerrekens. Côté féminin, l’inévitable Sonja Vernikov est montée sur la plus haute marche du podium. Elle a bouclé le parcours en 35’22’’ juste devant Aline Pesser (Aînées 2) et Céline Fey (Dames).