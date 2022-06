Inscriptions au Jogging de Verviers 2022 : sur les bases de l’édition 2019

2. Succès pour les reconnaissances Cette semaine, la dernière reconnaissance du "Grand Jogging" a rassemblé entre 120 et 150 personnes, pour près de 80 joggeurs lors des précédentes. Florent Caelen, notamment, a participé à un d’entre elles (mardi). Olivier Pierron également, mais il ne pourra pas être présent dimanche, victime de la maladie de Lyme et sous antibiotiques. "Nous avons eu un peu tous les profils, lors de ces reconnaissances. Des habitués, mais aussi des gens qui viennent voir le parcours car ils vont y prendre part pour la première fois. Et nous avons eu une dizaine de participants aux 5 kilomètres. Au niveau des allures, en outre, il y avait de tout: ceux qui n’ont plus couru depuis longtemps comme des potentiels performeurs."

3. De nombreuses animations L’infrastructure nécessaire au Jogging de Verviers commencera à être montée ce vendredi 17 juin. Samedi, dès 15h, pas mal d’animations seront accessibles pour les enfants ayant participé à "leur" jogging: châteaux gonflables, initiations au sport, ateliers. En plus des foodtrucks et des bars prévus pour l’apéro. Dimanche, des jeux concours permettront de remporter des lots d’une valeur allant jusqu’à 150 €. L’échauffement organisé dans le stade est de son côté confirmé, note Frédéric Forlin.