Emmanuel Agbadou avait rejoint l’AS Eupen en été 2020 à l’âge de 22 ans en provenance de l’US Monastir, club de première division tunisienne. En quelques semaines, il s’est forgé une place de titulaire au sein de l’équipe première. Au total, Emmanuel Agbadou a disputé 64 matchs pour Eupen au cours des deux dernières années et a marqué six buts. Grâce à ses performances et à son engagement, Emmanuel Agbadou est devenu l’un des piliers et un des favoris du public au sein de l’équipe. À la fin de la saison 2021-2022, les supporters l’ont élu "Joueur de la Saison".

Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen: "Il est clair que nous n’aimons pas laisser partir un joueur aussi fort qu’Emmanuel Agbadou. Emmanuel a énormément progressé au cours des deux années passées à Eupen et il est impatient d’entamer la prochaine étape de sa carrière. Nous le soutenons aussi dans cette démarche. Nous avons eu des discussions très consensuelles avec lui et le Stade de Reims et sommes convaincus qu’Emmanuel s’imposera également en Ligue 1. Nous remercions Emmanuel Agbadou pour son engagement sous le maillot de la KAS Eupen et lui souhaitons beaucoup de succès pour la prochaine étape de sa carrière."