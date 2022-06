Dopage dans le cyclisme amateur : le coup de gueule d’un vieux briscard

«Il revient nous emmerder»

Âgé de 42 ans, Christophe Mosbeux, citoyen de Trooz, arpente les courses belges depuis ses 18 ans. Lorsqu’il a appris le sacre de Bjorn De Decker, ses doigts n’ont pas tardé à écrire le message suivant sur son compte Facebook: "Pffff désolant. […] Reste chez toi la suivante." En 2018, ce même Bjorn De Decker a été contrôlé positif à l’issue d’une épreuve régionale qu’il a remportée . Un an après avoir dominé le championnat du monde des amateurs à Albi . S’en est suivie une suspension de 4 ans, soit jusqu’en 2022. "Sur ma première course de la saison, fin février. je le vois au départ. Je me suis dit: “Oh non, il revient nous emmerder (sic).” Direct, il met tout le monde en file indienne, aussi fort qu’avant. Énervé, je vais le trouver après trois tours pour lui dire ma façon de penser. Il me répond juste de me calmer… mais non, ça, ça m’énerve" , se remémore Christophe Mosbeux. Qui rejette toute jalousie mal placée: "Je n’étais pas au championnat de Belgique. Si, vu mon âge, je ne gagne plus, j’ai fait mon chemin: j’ai remporté 35 courses amateurs . C’est surtout pour les plus jeunes que je me permets ces coups de gueule. Je suis déçu pour eux, qui débutent et tombent sur des gars comme ça. On me dit “Oui mais ils s’entraînent”. D’accord.. tout le monde s’entraîne à ce niveau! Bon, je suis un peu le seul à l’ouvrir, mais beaucoup viennent me dire que j’ai bien fait."

EPO, hormones de croissance

Au-delà du seul cas Bjorn De Decker (qui a purgé sa suspension et n’a pas été recontrôlé positif depuis), Christophe Mosbeux pointe une certaine "routine" du dopage, ou au moins de l’aide médicale, chez certains. "Je me souviens d’une anecdote, qui date d’il y a plusieurs années. Je fais cinquième d’une course, les cinq premiers doivent ensuite passer au contrôle antidopage. Quand j’y arrive, le responsable me demande pourquoi je n’ai pas de justificatif (NDLR: une Autorisations d’Usage à des fins Thérapeutiques, légale, permettant d’utiliser des médicaments contenant une substance interdite) . J’étais là, sans rien, alors que tous les autres avaient leur farde avec eux: documents pour des allergies, des maux de dos, etc. (sourire)." Pour le volet moins "légal", notre interlocuteur se souvient que "des gars qui roulaient avec moi quand j’avais 25 ans m’ont avoué qu’ils prenaient des trucs" . De quel genre? "La totale: EPO, hormones de croissance…" Aujourd’hui, "beaucoup passent par des microdoses, indécelables, que ce soit chez les pros ou en élite.Je connaissais un amateur qui le faisait et qui trouvait que c’était juste son médecin qui rééquilibrait ses taux…"

«Il a disparu des radars»

Plus jeune, Christophe Mosbeux aurait, lui aussi, pu "tomber dedans", à l’entendre. Avec sa mère, il s’était rendu chez un médecin bien connu de l’époque. "Il recevait des dizaines de cyclistes, amateurs et professionnels. Il chargeait tout le monde, notamment des gars connus. Il m’a dit que j’avais un bon moteur, mais que je pouvais encore faire mieux en prenant un produit proposé.Quand j’ai su qu’il contenait des corticoïdes, j’ai quitté son bureau."

Depuis lors, et au fil des ans, le Troozien a ainsi appris à reconnaître les "cas suspects". "Après Albi, j’avais dit à un ami que Bjorn était sûrement dopé, vu sa façon de rouler. Il m’avait répondu que j’étais juste déçu… Et puis voilà" , regrette-t-il. "L’année passée, un Wallon, à 30 ans, a commencé à faire des résultats alors qu’il finissait toujours environ 30e. Et cette année, bizarrement, il a disparu des radars. Cela arrive régulièrement." Il évoque également le cas d’un Verviétois, suspendu à deux reprises au fil de sa carrière. "Maintenant qu’il est revenu, il ne vaut plus grand-chose…"

Pourquoi faire appel à des produits lorsqu’on roule au niveau amateur? Si Christophe Mosbeux aime dire que "quand tu gagnes, tu reçois une caisse de fraises" , les gains financiers font malgré tout partie de l’explication. "En élite, si tu remportes quelques courses par mois, tu peux taper dans les 1000 euros, en plus de ton salaire. C’est pas mal. Et puis je remarque que beaucoup font ça pour la gloire, la satisfaction de gagner, de dominer, de se pavaner la semaine qui suit un succès. Personnellement, ça n’a jamais été mon truc."

Pour lui, enfin, une piste de solution existe: l’argent prévu comme prize money pourrait servir à payer… la présence d’un contrôle antidopage. « Plutôt que de chacun garder nos 20 balles après la course, nous pourrions laisser cet argent dans ce but. Ce serait déjà mieux. » Car un contrôle a un coût. « Et, honnêtement, je n’en ai plus vu un seul, à notre échelle, depuis bien avant le Covid… »