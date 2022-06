Dison connaît ses adversaires en D2 Amateur

Pour rappel, La Calamine, Raeren-Eynatten, Richelle et Sprimont sont concernés dans notre région en D3B ACFF .

Concernant la D2 Amateur, sans surprise, une seule série francophone toujours mais elle sera en principe complétée par l’arrivée des U23 de l’Union et de Seraing. La Louvière Centre, relégué de Nationale 1 et les promus que sont Namur, Binche et Dison rejoignent également cette division.

D2 ACFF

Tubize-Braine, Rebecq, Ganshoren, Jette, Union U23, La Louvière Centre, Binche, Acren Lessines, Meux, Warnant, Namur, Solières, Hamoir, Stockay, Waremme, Seraing U23, Verlaine, Dison.