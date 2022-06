Reprise des entraînements à Eupen: Bernd Storck veut aider «à atteindre un autre niveau» (photos)

Avec un groupe qui aura forcément un tout autre visage que les saisons précédentes au vu des nombreux départs et des (pour le moment) quatre arrivées, l’entraîneur allemand de 59 ans connaît l’ampleur de la tâche qui l’attend. "Il y a beaucoup de travail mais c’est un gros projet, même si ce sera dur, qu’on va mener tous ensemble. Bien entendu, il y a beaucoup de changements mais on doit trouver une formule pour former une équipe. Nous ne sommes pas encore prêts, mais nous voulons prendre le temps pour y arriver" , entame l’ancien coach de Mouscron, du Cercle de Bruges et plus récemment de Genk pour son parcours en Belgique depuis 2018. Si des contacts avaient déjà été noués entre les deux parties auparavant, c’est la première fois qu’un accord a été trouvé pour débarquer chez les Pandas. "Les circonstances sont cette fois différentes et je suis content que ce soit possible de travailler ensemble maintenant" , déclare Bernd Storck à propos de son nouveau défi.

Pour mener à bien sa mission, à savoir assurer le maintien au plus vite, le tacticien allemand devra façonner un groupe qu’il ne connaît pas encore bien. "Idéalement, il faudra avoir deux joueurs de même niveau environ, pour chaque position , explique-t-il avant d’évoquer sa philosophie de jeu. Je cherche un jeu offensif, mais je veux surtout que chaque joueur sache quoi faire quand on a le ballon. Nous ne devrons pas être passifs, mais actifs" , souligne-t-il.Le défi eupenois s’annonce compliqué, mais Bernd Storck semble savoir où il pose les pieds. "J’aime les challenges et je veux aider le club à atteindre un autre niveau" , soutient le nouveau coach eupenois.

Si des mouvements sont évidemment encore attendus (surtout au niveau des arrivées), il sait qu’il ne pourra pas compter sur le grand défenseur ivoirien, Emmanuel Agbadou ( qui intéresse Reims ) qui ne restera pas à Eupen. "C’était clair à mon arrivée qu’il n’entrait pas en ligne de compte" , précise-t-il d’ailleurs. Par contre, il compte bien sur la présence du buteur Smail Prevljak, buteur en Ligue des Nations avec la Bosnie. "C’est un joueur très important, qu’on devra mettre dans de bonnes conditions pour qu’il marque" , indique-t-il.

Christoph Henkel: «Storck, l’homme idéal»

Christoph Henkel ©Eda Eric Muller

Le directeur général de l’AS Eupen, Christoph Henkel, a salué l’arrivée du nouveau coach Bernd Storck au Kehrweg. "Nous sommes un petit poisson dans un grand bassin mais c’est ensemble que nous atteindrons nos objectifs en tirant le maximum de nos capacités. Bernd Storck est l’homme idéal pour mener à bien cette mission et guider l’équipe" , a-t-il exprimé avant d’évoquer les propriétaires Qataris, l’Aspire Academy. "Je tiens à remercier notre propriétaire, Aspire, car si à un moment donné on a parlé d’une incertitude à Eupen, ce n’est pas le cas. Merci à Aspire pour sa vision, sa clarté, la mission qu’il nous a donnée et la stabilité offerte au club depuis maintenant dix ans" , a souligné le directeur général eupenois.

Joueurs présents

Dix-neuf joueurs étaient présents lors de l’entraînement public de ce mardi: Tom Roufosse, Julian Renner, Lennart Moser, James Jeggo, Stef Peeters, Regan Charles-Cook, Ignace N’Dri, Sibiry Keita, Jérôme Deom, Gary Magnée, Dario Oger, Amadou Keita, Isaac Christie-Davies, Rune Paeshuyse, Isaac Nuhu, Jan Gorenc, Boris Lambert, Lorenzo Offermann et Romain Turco.

Quatre absents

Retenus en sélection nationale, quatre joueurs ne sont pas encore là mais seront de retour la semaine prochaine: Abdul Manaf Nurudeen (Ghana), Smail Prevljak (Bosnie), Emmanuel Agbadou (Côte d’Ivoire) et Tyreek Magee (Jamaïque).

Moser toujours à l’essai

Le gardien de but de 22 ans, Lennart Moser, effectue toujours un test à l’ASEupen et était bien évidemment présent à l’entraînement. "C’est positif, mais une décision sera prise d’ici deux ou trois jours" , indique Bernd Storck à propos du jeune gardien.

Programme

Le programme d’avant-saison, avec les matches amicaux, n’a pas encore été dévoilé.