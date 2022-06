Troisième en début de saison à Villers-le-Temple , le jeune andrimontois du VC Ardennes a terminé quatrième, samedi dernier à Geel (81 partants). Il est arrivé deuxième du sprint du peloton. De leur côté, Dany Gabez et Simon Dony terminent un peu plus loin, respectivement à la 16e et 35e place.

VTT: encore un top 15 pour Pierre de Froidmont

Le week-end passé, à Leogang (Autriche), avait lieu une nouvelle manche de la Coupe du monde cross-country. Onzième, Pierre de Froidmont a signé là un quatrième top 15 en 2022. Chez les espoirs, Arne Janssens a réussi à intégrer le top 20, finissant 17e.

Trois courses à Romsée, ces 18 et 19 juin

Retour des épreuves cyclistes à Romsée, ces samedi et dimanche rue de Bouny. Le premier jour, priorité aux jeunes. À 13h30, départ du Grand Prix des Anciens – J. Leboutte & M. Flamand (cadets) pour 10 tours de 4,5 km. Plus tard, à 15h30, départ du Grand Prix Michel Baronheid, pour les juniors. Au programme: 72km (16 tours de 4,5 km). Le lendemain, place à Romsée-Stavelot-Romsée (espoirs/élites sc), sur 158,5 km. Qui succédera à Joseph Bruyère (1969), Philippe Gilbert (2002), Gaëtan Bille (2014, 2015) et, en 2019, Ben Turner, aujourd’hui chez INEOS? Réponse vers 17h40.

Kids Challenge (VTT): la course de Saive annulée

Alors que vient d’avoir lieu la manche de La Reid, au lendemain de l’Ardennes Trophy, l’organisation annonce que "pour des raisons administratives, le Royal Pesant Club Liégeois ne pourra recevoir le Kid’s Challenge BH le 20 août prochain" . Le prochain rendez-vous est fixé à Saint-VIth, le 2 juillet.