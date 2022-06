Le Challenge des Fagnes, nouvelle compétition de tennis pour l’été 2022 (vidéo)

Alors que la saison des tournois estivaux approche à grands pas, les compétiteurs Dames 2 et Messieurs 2 vont pouvoir comparer leur coup droit sur le nouveau Challenge des Fagnes. Pour sa première édition, l’événement rassemble six clubs, pour autant de tournois, entre le 23 juin et le 14 août 2022: Theux, Jalhay, Eupen, Heusy, Spa et Lambermont, successivement.