Jan Gorenc, défenseur de 22 ans , arrive en provenance du NS Mura (D1, Slovénie). Il a signé un contrat jusqu’en 2024 avec Eupen. "J’ai reçu une belle offre et je pense que c’est positif, pour mon développement et celui du club, que je vienne ici. Tout est bien structuré et organisé et j’ai été bien accepté dans le groupe" , pointe-t-il. Pour rappel, le nouveau joueur de l’AS Eupen a acquis une expérience internationale en participant à 12 matchs de la Conference League et des qualifications de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Champions League.

Rune Paeshuyse, défensif polyvalent de 20 ans , arrive du département des jeunes de Malines. Il a signé un contrat jusqu’en 2024 avec Eupen. "C’est un tout nouveau défi pour moi dans un club que je connais un tout petit peu pour y être déjà venu jouer contre des équipes de jeunes." Son souhait? "Accrocher un maximum de temps de jeu" , espère le jeune joueur défensif polyvalent qui peut évoluer aussi bien en défense qu’au milieu de terrain.

Regan Charles-Cook, latéral-gauche de 25 ans , arrive de Ross County (D1, Écosse). Il a signé un contrat jusqu’en 2025 avec Eupen. "En signant à Eupen, j’espère améliorer mon jeu et aider l’équipe à atteindre un autre niveau. Je connais un peu la D1 belge car j’ai des amis qui jouent dans d’autres clubs.Je sais que c’est un championnat intense et compétitif" , commente celui qui débuté sa carrière sportive dans le centre de formation d’Arsenal.

Isaac Christie-Davies, médian de 24 ans , arrive de Barnsley (D2 anglaise). Il a signé un contrat jusqu’en 2024 avec Eupen. Formé à Chelsea avant de rejoindre Liverpool puis d’être prêté au Cercle de Bruges où entraînait un certain… Bernd Storck, le médian connaît déjà un peu le championnat belge.

"La D1 a un bon niveau et je connais déjà le coach. Je sais comment il entraîne et comment il veut jouer. J’espère jouer le plus possible et évidemment aider l’équipe au mieux" , commente-t-il.