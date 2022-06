Sébastien Carabin 3e au Xterra Belgium: «Je perds du temps en natation» (photos)

Double champion de Belgique marathon à VTT , Sébastien Carabin a donc profité de "sa" discipline de cœur pour se hisser le plus haut possible au classement de cet Xterra, après son succès à Malte et ses tops 5 au Portugal et en Italie.

« Je perds du temps en natation, quasiment 5 minutes sur la tête de course. Je remonte 4eau moment de poser le vélo et je parviens encore à grappiller une position en course à pied » , explique Sébastien Carabin. Qui se satisfait de sa place sur le podium. « Devant, les deux Français sont intouchables. Je ne peux pas rivaliser. Il faut dire qu’en Belgique, l’Xterra est encore une jeune discipline et c’est impossible de gagner sa vie en ne faisant que cela » , conclut le sociétaire de l’équipe Urban Tri Sports – Scott MTB Team (Spa), ancien vainqueur (aussi) de la terrible et mythiqe Olne-Spa-One .