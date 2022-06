Ottoman Verviers monte en D3 et signe trois renforts

Par contre, par effet domino, Ottoman Verviers, qui a terminé deuxième en P1 à la Ligue Francophone de Football en Salle (LFFS) après avoir été longtemps leader, a reçu une proposition pour monter en D3 nationale. "Après en avoir discuté avec l’équipe, on a décidé d’accepter , confirme Umit Bariskan. Il y a plusieurs autres équipes régionales à ce niveau et on se dit que c’est intéressant car il y aura plusieurs beaux derbys" , poursuit-il. En effet, il y aurait cinq régionaux en D3 la saison prochaine: Saint-Jean-Sart Aubel, Team GSI Verviers, Cosmos Stavelot, Optique Lecocq Dison et Ottoman Verviers.

Du coup, les Verviétois ont décidé de renforcer leur noyau pour évoluer un échelon plus haut. "Hakim Doucene (au repos la saison passée au minifoot), Amine Alcabir (Flémalle) et Younes Nagui (Essalem) joueront avec nous la saison prochaine" , annonce Umit Bariskan.