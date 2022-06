Ce sera chose faite ce jeudi 16 juin 2022. À Saive, le Comité provincial procédera en effet au tirage au sort du premier tour des coupes P1-P2 et P3-P4, respectivement à 19h et 19h15. Cette saison, Elsaute et le FC Eupen B ont raflé le trophée.

C’est également ce jour-là que le CP évoquera les demandes de changements de série. Une communication sera-t-elle faite dans la foulée, en soirée? Rien n’est moins sûr, nous dit-on. Car il y aura peut-être du pain sur la planche…

Pour rappel, le Comité Provincial a fixé pour la saison 2022-2023 la reprise du championnat des équipes premières au week-end du 14 août.

Lors de son assemblée générale (11 juin), le CP a par ailleurs acté un changement de règle: désormais, quatre changements par rencontre seront possibles.