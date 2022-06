Le Charneutois s’est encore une fois montré le plus rapide et a remporté la Wéginight, sur un parcours de 7,3 kilomètres. Il a bouclé le tracé en 25’18’’ devant Alex Servais et Stéphane Koninckx. Chez les dames, c’est Sonja Vernikov qui a gagné, en 30’45’’ devant Anne Hansez et Laure-Anne Nicolas.

Une distance trail (17km) était également au programme, remportée par Benoît Jacob en 1h17’55’’ devant Christophe Scholzen et Christophe Memurlin. Quant au podium féminin, il est composé de Sophie Legrand (Aînées 1), Danielle Froidmont (Aînées 2) et Julie Debaty (Aînées 1).

Prochaine manche du Challenge: la Corrida de Herve (9,3km) le vendredi 24 juin (19h30).