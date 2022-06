"Les festivités ont débuté le vendredi avec une cave à bières dans notre buvette" , expliquait le président Clément Mawet. "Le lendemain, à la salle La Grange, c’est le souper du club qui était organisé. Après avoir applaudi les différents tours d’un magicien, les invités ont pu participer à la soirée dansante. Pour terminer, dimanche, différentes animations pour les plus jeunes étaient programmées sur le terrain. Ils pouvaient également s’amuser dans le château gonflable. Et à 16 heures, on connaissait enfin la future mascotte du club (lire par ailleurs)."

Un titre en P4 et une 2eplace en P2

Pour mettre en place toutes ces festivités, les deux comités ont une nouvelle fois travaillé main dans la main. "Avec le comité des jeunes, on s’est réparti toutes les tâches" , précise l’homme fort du club. "Beaucoup d’anciens sont également venus nous donner un coup de main, montrant une nouvelle fois que Sart est une grande famille."

Ce septantième anniversaire s’accompagne d’un titre en P4 et d’une très belle deuxième place en P2. Si on est passé près d’un doublé, pas question de nourrir des regrets. "Il n’y en a aucun. On retrouve une P3 et ça assurera la liaison avec notre P2. On pourra ainsi bien former nos jeunes et les préparer au mieux à rejoindre la première équipe. Au club, tout est fait pour les valoriser. C’est la raison pour laquelle on a une école de jeunes performante (Ndlr; celle-ci se compose de 250 joueurs). La P1 reste un objectif mais pas à court terme. Avec le changement d’entraîneur et les quelques départs, on entre dans une période de transition. On veut y arriver avec nos joueurs et ils doivent encore grandir calmement. Il ne faut surtout pas les brûler."

En mettant ses jeunes en évidence, le président des Verts a une pensée pour son désormais ex-coach Fortune Modafferi. "On a une chance énorme d’avoir eu Fortu. Il n’y a pas mieux que lui pour dénicher des talents. Il faut dire qu’il était là tout le temps et voyait de très nombreux matches de jeunes. C’est une belle personne à qui on a remis des cadeaux, samedi. Il sera toujours le bienvenu à Sart et disposera d’une entrée à vie au club" , conclut Clément Mawet.

Vite dit

Une infrastructure au top

Sart n’en finit plus de moderniser son site. Dans un futur proche, tous les terrains seront équipés d’un éclairage LED. Pour rappel, il y a trois terrains en herbe, un synthétique et deux surfaces pour les plus petits. Les éclairages de la buvette et des vestiaires seront également changés.

Vive "La 3e mi-temps"

Pour cet anniversaire, une bière a spécialement été brassée et porte le nom de "La 3e mi-temps". Elle sera servie à la buvette.

Présidence

En 70 ans d’existence, Sart n’a connu que sept présidents. Le tout premier s’appelle Jean Jaspar. Ont suivi Jules Hardy, Roger Hansoulle, José Lahaye, Roger Zonderman, Patrick Pâquet et Clément Mawet. Celui-ci a pris ses fonctions en novembre dernier.

Sart tient sa mascotte

Le comité des jeunes avait lancé un concours de dessin pour enfants, ceux-ci devant imaginer la future mascotte du club. Les votes ont été nombreux et c’est finalement une fille qui l’a emporté. Le crocodile sortant de son imagination devient donc la mascotte officielle du club.