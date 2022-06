Pierre François: « Faire gagner Liège et me retirer »

Son choix de venir

Le fait que Liège reste dans le monde amateur un an de plus n’a eu aucune influence sur cette union. "C’est moi qui ai décidé de venir, précise d’ailleurs Pierre François. C’est un choix et Liège n’était pas la seule hypothèse."

S’il a décidé de mettre ses compétences au profit du Matricule 4, c’est pour plusieurs raisons. "J’ai été avocat à Liège durant 25 ans, j’ai passé 10 ans au Standard… Il était agréable pour moi de venir dans le club liégeois par essence. Sans vouloir trop évoquer le Standard, il est clair que, pour moi, le club de Liège est le RFCL. Un club qui a gardé son ADN au niveau du nom, du matricule et qui a un président liégeois lui aussi. Il mérite pour moi d’être défendu par quelqu’un qui a travaillé dans le monde professionnel. Ensuite, le président actuel donne toutes les garanties de sérieux et de correction. Enfin, il faut savoir que Liège est un club cher à mon père. Je me souviens que lors d’une rencontre en division 1, il avait offert le ballon du match à Jules Georges par amitié. J’ai assisté à plusieurs rendez-vous importants, comme contre la Juventus de Turin, par exemple."

Nous vous annoncions sa venue en mars dernier, au moment du départ de son prédécesseur (toujours en charge de la communication). Mais les contacts ne datent pas d’hier. "En 2012, lorsque j’ai quitté le Standard, j’ai rencontré Jean-Paul Lacomble. Il voulait que nous travaillions ensemble. Mais j’ai préféré d’abord voir si je devenais supporter. Je suis venu le plus souvent possible et j’ai vraiment adhéré. Le projet que Jean-Paul et moi avions n’a pas disparu. C’était pour moi le moment de venir, je l’ai senti."

«Pas dix ans ici»

Du haut de ses 66 ans, le nouveau directeur général ne compte pas s’éterniser à Rocourt mais il veut aider le club à retrouver le monde professionnel rapidement.

"Je ne ferai pas 10 ans ici. Je veux gagner et me retirer. J’ai un contrat à durée indéterminée mais ce n’est pas pour cette raison que je viens. J’espère pouvoir un jour ou l’autre trouver un successeur à long terme pour le club et le présenter au président. Il n’est pas non plus exclu que l’on trouve un jour un investisseur afin de compléter l’actionnariat actuel…"

À Liège, Pierre François sait qu’il aura du pain sur la planche et que l’accession au monde professionnel dont rêve le club ne sera pas un long fleuve tranquille. "Il y a différents défis à réaliser tels que l’amélioration de la structure de fonctionnement, les infrastructures avec notamment le dossier du stade, la préparation au monde professionnel… Le club a obtenu sa licence mais il faut aussi s’adapter aux impositions de la Pro League et aux lois, telles que la lutte contre le blanchiment d’argent, même si le club est indemne de tout reproche à ce niveau. Je serai là dans la gestion quotidienne du club. Je reçois d’ailleurs tous les collaborateurs les uns après les autres pour apprendre à les connaître et les écouter."

Travailler sur l’école des jeunes

Les défis sportifs sont eux aussi au menu. "Ces dernières saisons, un seul jeune arrive à s’imposer en équipe première (NdlR: Jordan Bustin). Il faut pouvoir renforcer l’équipe au départ de l’école des jeunes pour que ce soit attractif aussi pour le public local. Liège a des spectateurs comme presque nulle part ailleurs dans le football amateur et parfois même professionnel. Je souhaite d’ailleurs engager un dialogue constructif avec les supporters pour que l’on apprenne à mieux se connaître et pour veiller à ce que l’ambiance reste inégalable à Rocourt. Il faut par contre trouver des formules pour que le club tourne le dos au comité disciplinaire."

En venant au RFCL, Pierre François va retrouver son fils, Samuel, responsable du merchandising du club avec sa société Studio 97, qui crée les produits officiels. "Il supporte Liège depuis bien plus longtemps que moi. Il montre toute sa compétence en répondant au mieux à la demande des supporters et en créant des produits de qualité. Travailler dans le même club que lui est pour moi un très grand bonheur."