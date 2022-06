De Rossi en GT aux Protos du Mans pour le WRT

La deuxième manche du World GT Challenge Endurance au circuit Paul Ricard a laissé un souvenir aigre-doux à l’équipe WRT, partagée entre déception et espoir. La bonne nouvelle est venue de Valentino Rossi et de ses équipiers Nico Müller et Frédéric Vervisch qui au terme d’un joli sans-faute ont décroché leur premier Top 5 de la saison au bout des 1000 kilomètres de course disputés en nocturne au volant de l’Audi R8 LMS portant le célèbre numéro 46. De bon augure avant le rendez-vous phare de la saison avec les 24 Heures de Spa fin du mois de juillet. Regrets par contre pour Charles Weerts, contraint à l’abandon suite à l’accrochage de son équiper Dries Vanthoor alors qu’ils étaient en lutte pour le podium.