Spa-Francorchamps: Mario Kupper vise le titre mondial avec KM99

"KM, est nom de ma société installée à Lontzen depuis 1999" , rappelle Mario Kupper. "C’est aussi l’année de création des Bikers’Days initiées par Christian Jupsin."

On ne sera d’ailleurs pas étonné de retrouver le big boss de DG Sport dans le trio à la base de cette initiative. Le troisième homme n’étant autre que Gaëtan Schyns, le directeur général du groupe du même nom, avant tout passionné de moto et fidèle client des Bikers’Days depuis la première heure. Il disputa d’ailleurs la dernière édition des 24 Heures de Liège en 2003. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour le retour d’une équipe régionale sur la scène mondiale de l’endurance que Mario Kupper connaît bien et qu’il retrouvera en 2023.

"Nous avons lancé ce projet au début du mois de janvier, en espérant pouvoir débuter les essais dès le mois de novembre prochain" , rappelle le préparateur qui n’a guère hésité sur le choix de la moto.

«Viser le titre d’ici 3 ans»

"Travaillant avec Yamaha depuis plus de vingt ans, nous resterons fidèles à ce constructeur avec lequel j’entretiens d’excellents contacts. La nouvelle moto est déjà arrivée dans mon atelier. Nous serons également une des trois équipes à représenter officiellement le manufacturier de pneumatiques Dunlop avec pour ambition de jouer devant dans le championnat dans le championnat du monde et de viser le titre d’ici trois ans."

Il est vrai que la discipline n’a guère de secret pour Mario Kupper dont les débuts aux 24 Heures de Liège remonte à 1994 et qui a depuis remporté deux couronnes mondiales, ainsi que plusieurs victoires dont certaines avec DG Sport déjà. Reste maintenant à finaliser l’équipage de la Yamaha Nr 99. "Une liste est déjà sur la table. Si nous nous laissons encore un peu de temps avec Gaëtan et Christian, ce sera avec des pilotes de pointure mondiale" , prévient Mario Kupper.