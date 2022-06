La vie post-inondations des clubs sinistrés: à l’Union Limbourg, «on repart avec des installations pour plusieurs générations» estime Marc Schyns (photos)

Le président, Marc Schyns. ©EDA JR Marot

"Cette semaine, toutes les zones neutres sont remises en état , explique le président limbourgeois, Marc Schyns. Les terrains B et C sont déjà opérationnels, le A a été remis à neuf. Il était déjà très beau avant mais ce sera un véritable billard qui disposera de l’éclairage. Il faut un peu de temps pour qu’il soit prêt à accueillir des matches mais on arrose abondamment et j’ai l’espoir que nous pourrons y disputer notre première rencontre de championnat fin août. L’ancienne tribune a gardé son côté désuet mais tout a été repeint et réparé. Tout sera terminé à la fin du mois de juin."

Un écrin totalement neuf

Si extérieurement, la buvette ne semblait pas trop touchée, elle sera remplacée par un nouveau bâtiment "en préconstruit". À l’arrivée, les Dolhaintois disposeront d’un écrin totalement neuf.

"La vieille buvette deviendra à terme une salle pour y accueillir des fêtes. Il y en a de moins en moins dans la commune et les demandes de location sont nombreuses. On va repartir dans de toutes nouvelles installations pour des générations."

Tout cela a bien évidemment un coût mais ces travaux de réaménagement ne vont pas mettre la survie du club en péril. "Le prix total est astronomique , confirme Marc Schyns. Je ne donnerai pas des chiffres car cela donne le tournis. Nous étions assurés pour certaines choses, nous avons également reçu des dons de la part de plusieurs associations. Ces travaux ne mettront pas le club à mal mais il faut évidemment bien calculer, bien gérer."

Les inondations et le déménagement à Baelen n’ont pas provoqué une fuite massive des joueurs. L’Union Limbourg peut entrevoir l’éclaircie et penser à son avenir.

"On a toujours plus ou moins 140 affiliés, il n’y a pas eu plus de départs que d’habitude durant l’été dernier, même moins que l’année précédente. On va accentuer le rapprochement avec Baelen au niveau des jeunes, un comité commun est en formation, il existe déjà un nom pour la future académie qui pourrait naître rapidement. Les communes ont déjà évoqué l’avenir. Des projets existent, comme la création d’un pôle sportif intercommunal, mais cela n’est encore qu’au stade des balbutiements. Au niveau de notre équipe première, on espère sortir au plus vite de la 4e provinciale et nous nous sommes renforcés pour y arriver. La saison 2023-2024 sera celle des 125 ans du matricule 9, on prépare deux ou trois grosses surprises mais il est encore trop tôt pour en parler."

L’Union Limbourg s’est sentie comme chez elle du côté de Baelen

L’Union Limbourg sera bientôt de retour dans ses installations. ©EDA JR Marot

En juillet dernier, la Vesdre sortait de son lit pour ravager les installations de l’Union Limbourg. Privés de terrains, les Limbourgeois trouvaient logiquement refuge du côté de Baelen, à seulement deux kilomètres. Les deux clubs étaient déjà associés au niveau des jeunes.

"C’est toujours compliqué de ne pas vivre chez soi mais tout s’est merveilleusement passé avec Baelen , raconte Marc Schyns, le président de l’Union. Le président, Jean-Michel Toudy, a été formidable durant toute la saison, il est même devenu un ami. L’entente était parfaite, on y était comme chez nous. Notre équipe première y a joué en alternance avec celle de Baelen, on a parfois décalé un match et nous n’avons dû évoluer sur leur terrain B qu’à une seule reprise à cause d’un adversaire qui n’a pas voulu s’adapter. En tant que club sinistré, on aurait pu les obliger mais on ne l’a pas fait. Sportivement, on s’attendait à une saison très compliquée mais nous sommes allés au tour final. Avec un peu de réussite, nous aurions même pu faire encore mieux."

«Nos finances sont saines»

Finalement, les retombées négatives n’ont pas été très nombreuses. Logiquement, les terrains des Rouge et Noir ont été plus utilisés et donc plus abîmés mais l’Union Limbourg se réjouit déjà de pouvoir renvoyer l’ascenseur.

"Nous avions un arrangement pour récupérer un pourcentage des recettes de la buvette. Comme nos joueurs ne sont pas payés, cela a suffi à compenser nos coûts comme les frais d’arbitrage. Nos finances sont saines, on a eu moins de rentrées mais aussi très peu de dépenses. À la reprise, les Baelenois vont s’entraîner et disputer leurs matches de Coupe de la province sur nos terrains B et C. Ils viennent de travailler sur leur pelouse et cela donnera au gazon un temps de repos bien nécessaire. Tous les jeunes de l’association évolueront à Limbourg la saison prochaine. Nous sommes également allés aider nos voisins à tenir le bar lors de la fête à Baelen."