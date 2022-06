La Stavelotaine, 159e mondiale et tête de série N.2, s’est inclinée 5-7, 6-3, 6-1 face à la Française Lucie Nguyen Tan (WTA 509).

Il s’agissait du second match de la journée, en simple, pour Ysaline Bonaventure, qui avait écarté Marie Benoit (WTA 373) 2-6, 6-3, 6-3 plus tôt dans la journée.

Bonaventure et Benoit disputent également le double ensemble. Vendredi, elles jouaient pour une place en demi-finale contre la Française Julie Belgraver et la Néerlandaise Merel Hoedt. Et les deux Liégeoises se sont qualifiées, remportant la partie 7-5, 5-7, 10-1. En demi, elles affronteront l’Ukrainienne Valeriya Strakhova et la Russe naturalisée kazakhe Anna Danilina.