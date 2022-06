Henri-Chapelle promu au terme d’une bien belle saison, ce sont quatre formations de la région verviétoise qui en découdront au sein de l’élite provinciale. Et le dernier arrivé ne sera très certainement pas en reste tant les Capellois avaient déjà un solide groupe qui sera encore rehaussé par les arrivées de Thélen et Perin. On suivra aussi de près les résultats de Spa qui ne fut pas loin de décrocher une promotion au terme de la défunte saison. L’équipe de TDM2 passée à la trappe, le club thermalien vise à moyen terme un retour au niveau régional. Du côté de Dison-Andrimont, quelques surprises à nouveau avec notamment les arrivées de Chikhaoui et Toussaint… Didier Franceschi est parvenu à donner un nouvel élan à une équipe en déperdition depuis plusieurs années, on attend une confirmation. On s’attend par contre à encore vivre une saison compliquée du côté de Welkenraedt qui n’est pas parvenu à recruter (si ce n’est en interne) alors que les départs se sont multipliés, dont celui de Lejeune en toute fin de campagne…

R SPA BC

Coach: Michel Pluys.

Arrivées: Maxime Pluys (Étoile Jupille), François Huby (St-Trond).

Départs: Lucas Grandry (Alleur), Gilles Fiawoo (Stavelot).

DISON-ANDRIMONT

Coach: Didier Franceschi

Arrivées: Diego Toussaint (Ninane), Thomas Buscicchio (Pepinster B), Mourad Chikhaoui (Comblain) et Grégory Lodomez (White Tigers), Romain Alt (U21 BC Verviers).

Départs: François Wirtzfeld (Spa B), Martin Biermar (incertain), Marvin Gabriel (arrêt).

RBC WELKENRAEDT

Coach: Gino Fortuna.

Arrivées: Thomas Hensen et Adrien Delhez (P4 du club).

Départs: Herzet (P3 du club), Finck (arrêt), Hoff (Wavre), Lejeune (RBC Aubel B).

HENRI-CHAPELLE

Coach: Fred Ledain.

Arrivées: Fred Perin (RBC Aubel B), Jérôme Thélen (RBC Pepinster B).

Départ: Jeff Schils (?).

Provinciale 2

On regrettera de voir les équipes verviétoises séparées au sein des deux séries de P2. D’un côté, Ensival B - qui compte sur la stabilité - disputera le leadership régional à une équipe de Pepinster B en pleine reconstruction. De l’autre, le BC Verviers B - renforcé et avec Bruno Dagnely à sa tête - tentera de décrocher une montée à l’étage supérieur. Mais Theux paraît bien armé aussi pour jouer les premiers rôles alors que Aubel B et Herve-Battice (montant) visent sans doute avant tout de passer une saison sans stress.

RABC ENSIVAL B

Coach: Jérémy Delsemme.

Arrivée: Glenn Valenduc (Theux).

Départs: arrêts de Jon Bonny et François Banneux.

RBC AUBEL B

Coach: Gauthier Liégeois.

Arrivées: Antoine Van Kerkhoven (Union Liège), Maxime Horevoets (Union Liège), Gabriel Correa (Union Liège), William Delrez (Harimalia), Arnaud Dejardin (Dison-Andrimont B), Andreas Lejeune (RBC Welkenraedt),

Départs: Fred Perin (Henri-Chapelle), Guillaume Goemans (RBC Pepinster B), Fabien Wagemans (Bellaire), Thomas Orban (Blegny), Alexandre Glaude (RBC Aubel, R2), Chris Albert (RBC Aubel, R2), Andy et Jordan Luparello (P4 foot à Bolland).

BC VERVIERS B

Coach: Bruno Dagnely remplace Fred Carton.

Arrivées: Nathan Steeman (Visé), Théo Lierneux (Visé), Quentin Désert (Stavelot), Sébastien Demez (Ensival), Quentin Fassotte (R1 du club), Florent Grégoire (R1 du club) + certains éléments de R1 et l’Intégration de trois jeunes U21 dans un noyau élargi.

Départ: Maxence Casamento (Loyers).

THEUX BC

Coach: Sébastien Hella.

Arrivées: Guillaume Liégeois (RBC Aubel), Antoine Barbay (Esneux B), Romain Klassen Romain (reprise), Romain Cawez Romain (Sprimont B).

Départs: Raph Schimanski (arrêt), Glenn Valenduc (Ensival B), Horrion A. (Aywaille P2), Horrion R. (Aywaille P2).

RBC PEPINSTER B

Coach: Christophe Francot remplace Jérôme Jennès.

Arrivées: Bastian Stassen (Wanze, P2), Cedric Goffart (Sprimont, P2), Pierre Lejeune (St-Louis, R1), Sébastien Francot (reprise), Guillaume Goemans (Aubel B), Sasha Hardy (Pepinster C).

Départs: seuls restent Thibault Masson, Jérémy Jennès, Noé Dawan, Romain Lecomte et Benja Wergifosse de la saison dernière.

HERVE-BATTICE

Coach: Michel Derouaux.

Arrivées: Julien Linotte (EMBC Blegny), Julien Mottard (sans club).

Départs: Gauthier Meinhold (arrêt), Jérémy Zegels (P4 du club), Julien Chiarini (P4 du club).