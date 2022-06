La décision est tombée mercredi soir, lors d’une réunion extraordinaire du comité d’organisation, "après d’intéressants échanges entre tous les membres présents" , indique ce dernier dans un communiqué.

Les réflexions ont abouti à plusieurs réflexions motivant l’annulation. D’abord, le constat selon lequel "la préparation de l’organisation du trail demande beaucoup d’énergie et de disponibilité. Celle-ci est actuellement prise en charge par seulement quelques personnes, ce qui veut dire une grosse charge pour certains postes" . En plus, "parmi elles, deux ont donné leur démission et il n’y a actuellement pas de nouvelles personnes désireuses de s’investir plus dans l’organisation du trail."

Ensuite, le comité admet: "Nous avions nous-même voulu placer la barre assez haut, en proposant une organisation digne de professionnels, mais avec un esprit convivial et un accès volontairement démocratique. Nous sommes devenus en quelque sorte prisonniers de nos choix. Proposer cette année une organisation light ou selon une autre formule serait plus que probablement mal perçu par les trailers habitués à notre événement. Une interruption permettra, si le désire s’en fait sentir, de repartir plus tard sur d’autres bases."

La fin de ce trail?

Au-delà de cette édition 2022, c’est carrément l’avenir du Trail des 600 Boitheux qui est (plus que) menacé. "Il ne semble plus que l’organisation d’un trail réponde aux attentes de la majorité des membres du club. D’autres possibilités d’animation du club pourraient être envisagées, en dehors des deux entraînements traditionnels. Ensemble, nous allons réfléchir et vous proposer des activités susceptibles de ramener la convivialité et l’esprit de groupe qui nous caractérisent" , annonce en effet le comité, précisant que de nouvelles personnes vont venir grossir ses rangs. Et de conclure: "Le Trail des Boitheux a été une belle expérience, nous en gardons tous de bons souvenirs, c’est le plus important."

En 2021, Ludwig Lefebvre avait remporté la longue distance (66 km), Carole Chambeau s’y classant première dame . Chacun avait par là été sacré champion de Belgique d’ultra-trail.