Le CP Liège a tranché: voici les nouvelles séries de P4 pour 2022-2023

Un important changement est à noter: la P4H disparaît des radars. Place à quatre séries de 16 équipes (P4A à P4D) et trois à 15 formations (P4E à P4G). Conséquence: les compositions sont chamboulées par rapport aux projets envoyés un peu plus tôt dans le mois.

Concernant les clubs de l’arrondissement de Verviers, Olne B, Soumagne et Bolland B se retrouvent en P4D – ce qui ne devrait pas forcément plaire aux Bollandois. Versé en P4F, Battice B retrouve ses derbys avec Herve B et Charneux. Trois-Frontières B et Welkenraedt B y sont également, tout comme Soiron et Cornesse B. Enfin, en P4G, on notera la présence de Chevron, sans doute satisfait de, finalement, rester dans l’arrondissement verviétois.

À noter que les clubs peuvent envoyer leurs remarques motivées pour le mercredi 15 juin au plus tard. Ces derniers seront le cas échéant invités à la séance du Comité Provincial du 16 juin à Saive dès 18 heures.

Voici les projets de séries pour la P4 liégeoise

4ePROVINCIALE A

ENTENTE AMAY B

R.F.C. HANNUTOIS B

R.U.S. STREE B

R. MARCHIN SPORT B

R.F.C. JEHAYTOIS B

F.C. VAUX-BORSET

R. COUTHUIN SPORTS B

R.S.C. HANEFFE

J.S. FIZOISE B

PATRO LENSOIS B

U.S.H. LIMONTOISE A

E.S.F.C. DU GEER B

ETOILE DE FAIMES B

J.S. MERDORP

F.C. ENTITE WASSEIGES B

FOOTBALL ACADEMIE D’ENGIS A

4e PROVINCIALE B

R.E.S. TEMPLIERS-NANDRIN B

R.S.C. MODAVE

R.S.C. ANTHISNOIS

R. SOUGNE-REMOUCH. SP.

R. ALL. CLAVINOISE S.C. B

RCS XHORISIEN B

R. HARZE F.C. B

R.R.C. HAMOIR B

R. MARCHIN SPORT A

R. FRAITURE F.C.

C.S. D’OCQUIER

ROYAL FRAITURE SPORTS B

SERAING ATHLETIQUE R.F.C. B

S.C. ONEUTOIS

GRUPO DESPORTIVO POULSEUR

RENAISSANCE CLUB FONTIN

4e PROVINCIALE C

R.U.S. GOLD STAR LIEGE A

R. OREYE UNION B

R.U.S. GLONTOISE A

R.U.S. MONTAGNARDE

R. UNION FLEMALLOISE B

R. UNION MOMALLOISE B

PATRO-OTHEE F.C. B

R.C.S. SART TILMAN B

U.S.H. LIMONTOISE B

J.S. HOGNOULOISE B

J.S. PIERREUSE B

J.S. DU THIER A LIEGE A

F.C. HORION

R. DARING CLUB DE COINTE-LIEGE B

JSN ALLEUR

FOOTBALL ACADEMIE D’ENGIS B

4e PROVINCIALE D

R.U.S. GOLD STAR LIEGE B

R.S.C. TILFFOIS B

FOOTBALL CLUB DE TROOZ B

R.F.C. QUEUE-DU-BOIS B

R.J.S. OLNOISE B

R.J.S. CHENEENNE

R.F.C. SOUMAGNE A

R.C.S. BOLLANDOIS B

S.C. SAIVE B

U.C.E. DE LIEGE B

F.C. JUPILLE B

RACING CLUB VAUX-CHAUDFONTAINE B

R.F.C. BARCHON

JEUNESSE SPORTIVE GRIVEGNEE

ENTENTE JEUNESSE FLERON B

FC LES ORANGES DE LIEGE

4e Provinciale E

R. ETOILE SP. DALHEMOISE B

R. ELAN DALHEM

R. OUPEYE FC B

R. AVENIR FOURON F.C.

R.U.S. GLONTOISE B

R.U.S. JEUNESSE WANDRUZIENNE

R. JEUNESSE HACCOURTOISE

UNION ROCLENGE-WONCK B

F.C. HERMEE B

J.S. DU THIER A LIEGE B

ALL. FEXHE ET SLINS – FRAGNEE B

FOOTBALL CLUB CHERATTE

C.S. JUPRELLE B

MS HERSTAL MILMORT

CFC PONTISSE HERSTAL

4e Provinciale F

R. UNION LIMBOURG F.C.

RACING CLUB STAR VERVIERS B

R. EXC. F.C. LAMBERMONTOIS B

F.C. TROIS-FRONTIERES B

F.C. WELKENRAEDT B

R. JEUNESSE MAGNETOISE

R. BATTICE F.C. B

R. CORNESSE F.C. B

K.F.C. EUPEN 1963 B

R.F.C. SOUMAGNE B

CHARNEUX F.C.

F.C.E. STEMBERTOISE

A.C. SOIRON

A.C. HOMBOURG B

R. HERVE F.C. B

4eProvinciale G

R.A.F. FRANCHIMONTOIS B

R. SPA F.C. B

R.C.S. STAVELOTAIN B

R.F.C. MALMUNDARIA 1904 B

R.F.C. TURK. WALL. WAIMES FAYMONVILLE B

R.C.S. JALHAYTOIS B

R.F.C. HEUSY ROUHEID B

F.C. CHEVRON

FC STER-FRANCORCHAMPS B

K.F.C. GRUN-WEISS AMEL B

KÖNIGLICHER HONSFELDER S.V. B

F.C. BULLINGEN

S.G. RAPID OUDLER

R.C.S. BELLEVAUX-LIGNEUVILLE

R. SPORTING CLUB LONTZEN B

Et pour rappel, le reste des séries provinciales liégeoises

1ère Provinciale

WANZE BAS-OHA A

FCB SPRIMONT B

R. OUGREE F.C.

FC STER FRANCORCHAMPS A

U.C.E. DE LIEGE A

ET FAIMES A

A.C. HOMBOURG A

R.F.C. MALMUNDARIA 1904 A

JS FIZOISE A

R. AUBEL F.C. A

R.S.C. BEAUFAYS A

F.C. EUPEN 1963 A

E.S.FC. DU GEER A

R.F.C. HANNUTOIS A

ET. ELSAUTOISE A

R.ALL. MELEN-MICHEROUX A

2ème Provinciale A

R.F.C. HUY B

ENTENTE AMAY A

R. STADE WAREMMIEN F.C. B

R.E.S. TEMPLIERS-NANDRIN A

R. ALL. CLAVINOISE S.C. A

RCS XHORISIEN A

R.F.C. OUFFET-WARZEE

R.C.S. VERLAINE B

R. UNION FLEMALLOISE A

R. UNION MOMALLOISE A

R.U.S. FERRIERES

E.H. BRAIVES

R.F.C. JEHAYTOIS A

SERAING ATHLETIQUE R.F.C. A

C.S. BURDINNOIS

HUCCORGNE SPORTS

2ème Provinciale B

R. HERVE F.C. A

R. ETOILE SP. DALHEMOISE A

R.S.C. TILFFOIS A

FOOTBALL CLUB DE TROOZ A

R. ENT. BLEGNYTOISE A

R. OUPEYE FC A

R.J.S. OLNOISE A

R. AUBEL F.C. B

F.C. TILLEUR A

R. BATTICE F.C. A

R. ENTENTE RECHAINTOISE

R. ESPOIR MINEROIS A

S.C. SAIVE A

F.C. WARSAGE A

M.C.S. SPORT LIEGE

JEUNESSE SPORTIVE LIEGEOISE

2ème Provinciale C

R.A.F. FRANCHIMONTOIS A

RACING CLUB STAR VERVIERS A

R.C.S. STAVELOTAIN A

F.C. TROIS-FRONTIERES A

RFC UN. LA CALAMINE B

R.F.C. TURK. WALL. WAIMES FAYMONVILLE A

F.C. WELKENRAEDT A

RRC TROIS-PONTS

ALLIANCE DES HAUTES FAGNES

R.F.C. HEUSY ROUHEID A

R.U.S. 1947 EMMELS

K.F.C. WEYWERTZ

R.F.C. SART-LEZ-SPA A

K.F.C. OLYMPIA RECHT

K.F.C. GRUN-WEISS AMEL A

R.F.C. ROCHERATH

3ème Provinciale A

E.S. WANZE/BAS-OHA B

R.U.S. STREE A

R. OREYE UNION A

R.R.C. STOCKAY-WARFUSEE B

R.F.C. VILLERS

R.F.C. WALLONIA THISNES

R. COUTHUIN SPORTS A

R.F.C. WARNANT B

ROYAL FRAITURE SPORTS A

R.F.C. VYLE-THAROUL

J.S. RACOUR

PATRO LENSOIS A

JEUNESSES OLEYENNES REUNIES

J.S. HOGNOULOISE A

J.S. KEMEXHE CRISNEE

F.C. ENTITE WASSEIGES A

3ème Provinciale B

F.C. HERSTAL B

J.S. VIVEGNIS

UNION ROCLENGE-WONCK A

A.S. HERMALIENNE

A.S. HOUTAIN-MILANELLO

PATRO-OTHEE F.C. A

R.C.S. SART TILMAN A

F.C. HERMEE A

J.S. PIERREUSE A

R. DARING CLUB DE COINTE-LIEGE A

ALL. FEXHE ET SLINS - FRAGNEE A

F.C. UNITED RICHELLE B

U.S. GRACE-HOLLOGNE

C.S. JUPRELLE A

RACING ANS MONTEGNEE F.C.

FC TILLEUR B

3ème Provinciale C

R.F.C. CROATIA WANDRE

R. ENT. BLEGNYTOISE B

R.F.C. QUEUE-DU-BOIS A

R. ALLIANCE MELEN-MICHEROUX B

R. AYWAILLE F.C. B

R. HARZE F.C. A

R.S.C. BEAUFAYS B

F.C. ENTENTE PEPINE

R. CORNESSE F.C. A

R. ESPOIR MINEROIS B

R.C.S. BOLLANDOIS A

F.C. WARSAGE B

F.C. JUPILLE A

RACING CLUB VAUX-CHAUDFONTAINE A

F.C. BRESSOUX

ENTENTE JEUNESSE FLERON A

3ème Provinciale D

R. SPA F.C. A

R. EXC. F.C. LAMBERMONTOIS A

R. ST. F.C. ANDRIMONT

R.F.C. 1924 ST-VITH

R.C.S. JALHAYTOIS A

R.F.C. XHOFFRAIX

R. SPORTING CLUB LONTZEN A

R. BAELEN F.C.

R.F.C. DE GOE

R.F.C. BUTGENBACH

R.F.C. SART-LEZ-SPA B

U.S.F.C. ELSENBORN

KÖNIGLICHER HONSFELDER S.V. A

ET. ELSAUTOISEE B

UN. WALHORN

SKILL RACING UNION VERVIERS