En TDM2, on regrettera bien sûr l’absence à ce niveau du Casino Spa la saison prochaine. Une perte d’intérêt pour le rescapé pepin d’autant que, cette fois, tous les Liégeois ne sont plus regroupés dans la même série. Moins de derbies et plus de (longs) déplacements donc pour le groupe de Pascal Horrion. Un groupe qui a, notamment, souffert dans le secteur intérieur avec la très longue absence de Thomas Nyssen blessé en tout début de compétition. La reprise de celui-ci et l’arrivée du Spadois Martin Wintgens changeront la donne, on espère une saison plus réussie du côté de Pepinster.

RBC PEPINSTER

Coach: Pascal Horrion.

Arrivées: Martin Wintgens (Casino Spa), Martin Francœur (St-Louis).

Départs: Fred Roosen (BC Verviers), Thibaut Julémont (Alleur).

Régionale 1

Assurément, c’est le BC Verviers qui a été le plus actif sur le marché des transferts. Huit arrivées pour six départs après une saison très compliquée en R1 et un sauvetage in extremis. Le staff veut néanmoins rester fidèle à sa politique de jeunes. Quentin Désert aura cette fois davantage de cordes à son arc, à lui d’atteindre la cible.

BC VERVIERS

Coach: Quentin Désert.

Arrivées: François Lodomez (Casino Spa), Romain Lehro (BC Verviers B), Pierre-Alexandre Pitz (RBC Pepinster), Jérémy Delsemme (RABC Ensival), Olivier Léonard (Casino Spa), Fred Roosen (RBC Pepinster), Nicolas Buschiccio (RABC Ensival), Gilles Wilkin (Casino Spa).

Départs: Flo Grégoire (BC Verviers B), Maxence Casamento (Loyers), Phil Agapit (arrêt), Quentin Fassotte (BC Verviers B), Raphaël Domken (Erasmus une partie de la saison), Timothy Casamento (Ninane).

Régionale 2

Pour Ensival, il faudra amortir le choc. De nombreux départs, un nouveau coach, une salle très certainement toujours indisponible une bonne partie de la saison… Antoine Massart devra s’atteler à faire rapidement prendre la sauce pour ne pas se mettre trop de pression.

À Aubel, échaudé par plusieurs désillusions, on ne veut plus avancer une montée comme objectif. Cette saison pourrait d’ailleurs faire office de transition pour un groupe qu’il va falloir penser à rajeunir progressivement.

RABC ENSIVAL

Coach: Antoine Massart remplace Christophe Hougardy.

Arrivées: Victor Horris (Sprimont), Martin Horris (Sprimont), Mathis Hanus (RBC Pepinster), Lucas Sanzone (RBC Pepinster B), Thomas Beaujean (Ninane).

Départs: Thomas Castagne (St-Louis), Jérémy Delsemme (BC Verviers), Nicolas Buscicchio (BC Verviers), Bertrand Beckers (Grâce-Hollogne), Sébastien Demez (BC Verviers B).

RBC AUBEL

Coach: Claude Ernotte.

Arrivées: Alexandre Glaude (RBC Aubel B), Christian Albert (RBC Aubel B).

Départ: Guillaume Liégeois (Theux BC).

R1 dames

Herve-Battice s’est offert de belles arrivées, sûr que les supporters répondront encore présent et que les nombreux derbies les raviront! Quant à Pepinster, l’heure est à la reconstruction après la désillusion de l’expérience au plus haut niveau.

HERVE-BATTICE

Coach: Alain Denoël.

Arrivées: Charlotte Borlée (Liège Panthers), Amandine Henrard (Alleur), Nora Lizin (RBC Pepinster).

Départs: Priscilla Waterloh (arrêt), Céline Magermans (Erasmus), Céline Henry (enceinte).

RBC PEPINSTER

Coach: Jean-Luc Cornia.

Arrivée: Caroline Bourlioux (reprise), Justine Colson (R2 du club), Amélie Scholtis (R2 du club), Cécile Van Bladel (reprise).

Départs: Tania Leemans (Liège Atlas Athénée Jupille), Nina Epis (Alleur), Pauline Tchemtchoua (Liège Panthers) + les étrangères du noyau de TDW1.